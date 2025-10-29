DE
Un bilan «réjouissant»
Les dégâts de la grêle sur l'agriculture ont considérablement diminué

Les dégâts causés par la grêle sur les cultures agricoles en Suisse ont considérablement diminué en 2025. Suisse Grêle estime les dommages à 20,9 millions de francs, contre 38,6 millions en 2024.
Publié: 12:14 heures
|
Dernière mise à jour: 12:21 heures
Écouter
Les hautes températures ont été plus dévastatrices cette année que la grêle.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les cultures agricoles ont bien moins été impactées par la grêle en 2025. Suisse Grêle estime le montant des dommages à 20,9 millions de francs pour l'année en cours, contre 38,6 millions en 2024. Le bilan des sinistres causés par la grêle est «réjouissant» pour 2025, écrit la société suisse d'assurance mercredi dans un communiqué. Aucune catastrophe de grande ampleur n'a eu lieu et les dommages dus à la grêle et à la sécheresse ont été ponctuels.

Suisse Grêle s'attend à 4970 déclarations de sinistres, contre 7600 en 2024. Cette baisse est un soulagement pour l'agriculture, après plusieurs années marquées par des dommages supérieurs à la moyenne.

Cette année, ce sont surtout les températures élevées de juin qui ont causé des dégâts sur les pois à écosser. Et les conditions de récolte instables début juillet ont entraîné des germinations aux céréales panifiables dans certaines régions. Les indemnisations se sont surtout concentrées sur les grandes cultures et les cultures maraîchères, suivies de la vigne.

