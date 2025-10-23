Les premières estimations de récoltes en France indiquent que les rendements en 2025 seront encore inférieurs à ceux de l'année dernière. En voici les raisons.

1/6 Vendange à la machine à vendanger en Charente-Maritime, dans le sud-ouest de la France. Photo: AFP

Ursula Geiger

Les vendanges en France sont presque terminées et les premiers chiffres du millésime 2025 sont tombés. Comme l'annonce la plateforme interprofessionnelle française Vitisphère, les estimations de récolte s'élèvent à un niveau bas record de 36,04 millions d'hectolitres.

Ces derniers mois, le ministère français de l'Agriculture a constamment revu les chiffres à la baisse. Alors que début août, on s'attendait à 40 à 42 millions d'hectolitres, le 1er septembre, on ne prévoyait plus que 37,4 millions d'hectolitres. La récolte 2025 sera probablement inférieure de 16 pour cent à la moyenne quinquennale. Quelles en sont les raisons?

Un mois d'août chaud

La réduction de la surface viticole a sa part de responsabilité dans le faible résultat global de la récolte 2025. Mais c'est la canicule du mois d'août qui a fait déborder le vase. Selon les statisticiens, ce sont surtout les cépages blancs qui en ont souffert.

Les régions viticoles du sud de la France ont été touchées. La chaleur et le manque d'eau ont entraîné des baies plus petites avec moins de jus. Même les pluies de septembre n'ont pas pu compenser cela. Les pertes dues aux incendies de forêt dans le Languedoc n'ont toutefois pas été prises en compte dans les statistiques.

Ces régions ont progressé

Mais les conditions n'étaient pas mauvaises partout en France. La situation est meilleure dans le nord. Le Jura a eu de la chance: comme il n'y a pas eu de gel printanier, la récolte devrait être supérieure de plus de 200 pour cent cette année. Cela compense les pertes sévères de l'année dernière, allant parfois jusqu'à 80%.

Les meilleurs rendements dans le nord du vignoble français (Jura, Savoie, Bourgogne, Val de Loire et Champagne) ne représentent toutefois que sept millions d'hectolitres dans le résultat global.