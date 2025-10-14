Le crémant, ce vin mousseux sous-estimé en France

1/6 Quand avez-vous fait votre dernier pique-nique au crémant? Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Lorsque l'on évoque la France et les bulles, beaucoup pensent immédiatement au champagne. Mais au-delà de la Champagne, huit autres régions produisent des vins mousseux de grande qualité selon la même méthode: les crémants. Ils sont soumis à des règles strictes, comme le pressurage du raisin entier, la récolte manuelle et un maximum de 13% d'alcool. Il en résulte des vins aux bulles fines et élégantes, souvent nettement moins chers que le champagne.

Malgré une production identique, chaque crémant a son propre style, principalement marqué par le climat et les cépages. Les variantes d'Alsace, de Bourgogne et de la Loire sont particulièrement appréciées, mais les petites appellations rattrapent également leur retard. Ces huit crémants prouvent à quel point le vin mousseux français peut être différent de la Champagne.

Crémant d'Alsace

Le crémant produit près de la frontière suisse est l'un des plus appréciés, et ce n'est pas sans raison. Le vin mousseux représente aujourd'hui environ un quart de la production totale de vin de la région. Le cépage principal est le pinot blanc, qui donne des notes de pommes et de poires mûres, souvent accompagnées d'un discret parfum de brioche. Le Crémant d'Alsace est léger, vif et son prix est extrêmement attractif.

Crémant de Bourgogne

En Bourgogne, patrie des grands vins tranquilles, on embouteille aussi du crémant, principalement à partir de chardonnay et de pinot noir. Les vins présentent des arômes de fruits allant de la pomme aux agrumes, complétés par de fines notes de levure. Le Crémant de Bourgogne existe également en Blanc de Blancs, Blanc de Noirs et Rosé. Environ 40% de ces vins mousseux sont exportés – et la tendance à la hausse.

Crémant de Loire

Le long du fleuve Loire naissent des crémants alliant fraîcheur et structure. Le chenin blanc, le chardonnay et le cabernet franc sont ici les principaux cépages. La région ne cesse de croître, tant en superficie qu'en importance. De grandes maisons comme Bouvet-Ladubay marquent le marché.

Crémant de Limoux

Les hauteurs fraîches du Languedoc donnent naissance à des crémants élégants au fruit mûr et à l'acidité croquante. Le chardonnay et le chenin blanc dominent, le style est fin et souvent crémeux. Limoux est le plus méridional des huit crémants et celui que l'on confond le plus avec le cava espagnol.

Crémant de Jura

A un jet de pierre de la frontière suisse, le Jura utilise parfois du savagnin ou du poulsard en plus des cépages chardonnay, pinot noir et trousseau. Les pétillants jurassiens sont parfaits pour l'apéritif. Ceux qui cherchent quelque chose de plus original trouveront leur bonheur dans le Jura.

Crémant de Bordeaux

La région classique des vins rouges de Bordeaux produit également du crémant, souvent à base de sémillon, de merlot ou de cabernet franc. Les vins sont un peu plus ronds, avec une acidité plus douce et des arômes plus fruités. La production ne croît certes que lentement, mais elle reste une niche passionnante.

Crémant de Savoie

Les Alpes françaises produisent un crémant particulièrement frais. Les cépages jacquère ou altesse lui confèrent légèreté et fraîcheur alpine. Il est idéal en apéritif : clair et simple. La production minuscule fait du Crémant de Savoie un secret pour les amateurs de découvertes.

Crémant de Die

Dans le sud de la vallée du Rhône, ce crémant est issu de clairette, d'aligoté et souvent de muscat. Cela donne des vins mousseux floraux aux épices délicates et à la fraîcheur vive. Le Crémant de Die est dans l'ombre de la Clairette de Die, plus connue, mais il convainc par son originalité.