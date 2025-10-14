DE
Il fait fureur en Nouvelle-Zélande
Du vin sans alcool pour animaux, une idée qui a du chien

John Roberts, gérant de Muttley's Estate, développe du vin pour animaux inspiré par des produits similaires à l'étranger. L'entreprise connaît un succès en Nouvelle-Zélande et en Australie, et vise une expansion internationale.
Publié: il y a 32 minutes
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Le vin pour animaux a encore du mal à s'exporter.
Photo: AFP
Après une longue journée passée à vadrouiller dans le quartier ou à protéger la maison, les animaux de compagnie néo-zélandais ont désormais un nouveau moyen de se détendre: un vin sans alcool infusé à l'herbe-aux-chats. Champawgne, Purrno Noir ou encore Sauvignon Bark... la société Muttley's Estate, basée à Auckland, commercialise ses boissons à grand renfort de jeux de mots en anglais.

Son gérant, John Roberts, a déclaré avoir commencé à fabriquer du vin pour animaux après avoir vu des produits similaires, comme de la bière pour chiens, à l'étranger. «C'est bon pour les situations stressantes», explique-t-il.

Des difficultés pour l'exporter

Sa famille dirige une entreprise pharmaceutique vétérinaire, ce qui lui a permis d'acquérir l'expertise nécessaire pour commencer à développer ces nouveaux produits pour animaux de compagnie.

Le vin a rapidement trouvé une clientèle en Nouvelle-Zélande et en Australie, et l'entreprise espère s'étendre en Asie et en Amérique du Nord. «Je ne suis pas sûr que nous aurions eu le même succès si nous l'avions commercialisé comme une friandise pour animaux de compagnie», avance-t-il.

L'entreprise a néanmoins rencontré quelques difficultés à l'export. Certains pays tentent d'"appliquer des taxes» au vin jusqu'à ce qu'ils «se rendent compte qu'il n'est pas alcoolisé», explique-t-il.

