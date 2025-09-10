Selon une étude d'Agroscope, la consommation d'eau de l'agriculture suisse pourrait augmenter jusqu'à 21% d'ici la fin du siècle sans mesures de protection du climat.

Les besoins en eau de l'agriculture risquent de fortement augmenter

Les besoins en eau de l'agriculture risquent de fortement augmenter

Photo: 24HEURES

ATS Agence télégraphique suisse

En Suisse, la consommation d'eau de l'agriculture pourrait augmenter jusqu'à 21% d'ici à la fin du siècle. Cette estimation émane d'Agroscope, le centre de compétence de la Confédération en matière agronomique, qui a fait cette étude sur demande de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Cette estimation d'une hausse de 21% des besoins en eau de l'agriculture suisse devrait se réaliser si aucune mesure de protection du climat n'est prise, souligne mercredi Agroscope. «Avec une protection modérée du climat», l'augmentation de la consommation d'eau pour les cultures devrait se limiter à 6%. Ces estimations montrent que la gestion de l'eau à des fins agricoles «est confrontée à des défis croissants».

Agroscope a été mandaté par l'OFEV pour faire cette étude, car la Suisse manque d'informations sur la consommation d'eau dans l'agriculture. Un constat qui vaut pour l'ensemble du territoire. Les chercheurs ont donc développé une méthode permettant d'estimer la consommation annuelle d'eau utilisée pour l'irrigation agricole.

La méthode repose sur un modèle incluant des informations climatiques, pédagogiques et culturales. Le modèle prend en compte dix cultures et groupes de cultures, à savoir les cultures de baies, les légumes, les pommes de terre, le maïs, les pommes, les vignes, le tabac, les espaces verts et la betterave sucrière.