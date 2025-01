Climat Des sécheresses toujours plus fréquentes et plus intenses

Les sécheresses pluriannuelles sont devenues plus fréquentes, plus intenses et plus étendues au cours des 40 dernières années. Elles impactent l'agriculture, la production d'énergie et les écosystèmes, prévient une équipe de l'institut WSL dans la revue Science.