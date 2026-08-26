Andreas Glarner, conseiller national UDC/Argovie depuis 2015, quittera son poste et la présidence de l'UDC argovienne fin 2026, pour laisser place à une nouvelle génération.

Le conseiller national Andreas Glarner se retirera en fin d'année

Le conseiller national Andreas Glarner se retirera en fin d'année

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) va se retirer à la fin de l'année. Il abandonnera à la fois son siège de parlementaire à Berne et sa fonction de président de l'UDC argovienne, a-t-il annoncé mercredi lors du congrès de la section cantonale de son parti.

Andreas Glarner, conseiller national depuis 2015 et président de l'UDC du canton d'Argovie depuis 2020, entend initier un changement générationnel. «Il est temps de confier ces deux fonctions à des personnes plus jeunes», indique l'intéressé, cité dans un communiqué de son parti.

Des déclarations provocatrices

Le nom de son successeur à la présidence sera divulgué ultérieurement. Andreas Glarner souhaite, quant à lui, rester actif au sein de l'UDC. Né en octobre 1962, Andreas Glarner est considéré comme appartenant à l'aile droite de l'UDC. Il s'est souvent fait remarquer par ses déclarations provocatrices et controversées, notamment sur la politique en matière d'immigration.