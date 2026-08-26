Le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) va se retirer à la fin de l'année. Il abandonnera à la fois son siège de parlementaire à Berne et sa fonction de président de l'UDC argovienne, a-t-il annoncé mercredi lors du congrès de la section cantonale de son parti.
Andreas Glarner, conseiller national depuis 2015 et président de l'UDC du canton d'Argovie depuis 2020, entend initier un changement générationnel. «Il est temps de confier ces deux fonctions à des personnes plus jeunes», indique l'intéressé, cité dans un communiqué de son parti.
Des déclarations provocatrices
Le nom de son successeur à la présidence sera divulgué ultérieurement. Andreas Glarner souhaite, quant à lui, rester actif au sein de l'UDC. Né en octobre 1962, Andreas Glarner est considéré comme appartenant à l'aile droite de l'UDC. Il s'est souvent fait remarquer par ses déclarations provocatrices et controversées, notamment sur la politique en matière d'immigration.