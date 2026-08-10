DE
FR

Demande de fonds propres
Des conseillers aux Etats PLR s'opposent à leur conseillère fédérale sur la Lex UBS

La réforme de Karin Keller-Sutter sur les fonds propres d'UBS divise le PLR. Plusieurs élus défendent un compromis permettant à la banque de comptabiliser aussi des obligations AT1, plutôt que de miser uniquement sur du capital propre dur.
Publié: 10.08.2026 à 05:52 heures
|
Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 06:30 heures
1/5
Thierry Burkart, conseiller aux Etats du PLR, s'oppose à sa propre ministre des Finances, Karin Keller-Sutter.
Photo: keystone-sda.ch
Raphael_Rauch (1).jpg
Raphael Rauch

Ce lundi, la Commission d'économie et des redevances du Conseil des Etats se réunit dans un climat particulièrement tendu. La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter risque une défaite cuisante. En effet, la ministre des Finances ne devrait même pas pouvoir compter sur le soutien des élus de son propre parti face à sa dernière proposition. Son objectif? Obtenir d'UBS qu'elle couvre ses filiales étrangères à 100% avec du capital propre de base dur (CET1).

L'ancien chef du parti, Thierry Burkart, avait déjà pris ses distances avec la ministre des Finances l'année dernière en présentant un contre-projet: autoriser UBS à comptabiliser une partie de ses fonds propres sous forme d'emprunts AT1, une option nettement moins coûteuse à lever pour la banque que du capital propre dur. Thierry Burkart et le conseiller aux Etats de Nidwald Hans Wicki n’ont pas souhaité s’exprimer auprès de Blick.

«Durcir massivement les exigences»

De son côté, le conseiller aux Etats PLR appenzellois Andrea Caroni annonce clairement sa position: «Je m’engage actuellement en faveur de compromis afin qu’UBS puisse, pour ses activités à l’étranger, faire prendre en compte en partie des obligations AT1 en plus des fonds propres de base durs. Pour cela, il faudrait toutefois renforcer considérablement les obligations AT1 actuelles. Plus celles-ci sont strictes, plus on pourrait en autoriser l’utilisation.»

A lire aussi
Le plan B de Karin Keller-Sutter en cas de détricotage de la Lex UBS
Loi débattue au Parlement
Le plan B de Karin Keller-Sutter en cas de détricotage de la Lex UBS
Le projet de loi de Karin Keller-Sutter pour UBS «menace 10'000 emplois en Suisse»
Un syndicat sonne l'alerte
Le projet de loi de Keller-Sutter pour UBS «menace 10'000 emplois en Suisse»

Martin Schmid, membre du Conseil des Etats du PLR des Grisons, critique le Conseil fédéral: «Je regrette qu’il n’y ait toujours pas de paquet global de réglementation des grandes banques et que le Conseil fédéral ait manqué l’occasion de présenter les autres volets réglementaires au Parlement dans le même délai. Il manque donc une vision d’ensemble.» Le porte-parole de Keller-Sutter, Pascal Hollenstein, rejette ces critiques: les paramètres clés sont connus depuis longtemps, la vision d’ensemble est suffisante, et la mesure relative aux fonds propres chez UBS peut également être considérée isolément.

Le cours de l'action UBS ne cesse de grimper

Karin Keller-Sutter a plusieurs atouts en main: la Banque nationale suisse soutient sa position, tout comme le Fonds monétaire international et le Conseil de stabilité financière. 

A cela s’ajoute le fait qu’UBS s’est récemment illustrée par de bons résultats et un cours de l’action en hausse. La question des fonds propres semble moins paralyser la banque que ne l’affirment les collègues de parti de Karin Keller-Sutter.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus