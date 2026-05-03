Karin Keller-Sutter anticipe un éventuel affaiblissement de la Lex UBS. Si le Parlement la modifie trop, elle activera un plan B via l'ordonnance sur les fonds propres.

Le plan B de Karin Keller-Sutter en cas de détricotage de la Lex UBS

Le plan B de Karin Keller-Sutter en cas de détricotage de la Lex UBS

ATS Agence télégraphique suisse

La ministre des finances Karin Keller-Sutter a un plan B en cas de détricotage de la Lex UBS visant à renforcer les fonds propres de la banque, remarque «Le Matin Dimanche».

Si le Parlement affaiblit trop la loi, la conseillère fédérale PLR pourrait agir par l'ordonnance sur les fonds propres, dont la révision a été présentée au Parlement le 22 avril, en même temps que la loi.

L'avantage de cette manœuvre est qu'une révision d'une ordonnance est de la compétence seule du Conseil fédéral, écrit le dominical. Le gouvernement «procédera à une évaluation au terme des délibérations parlementaires», indique le Département fédéral des finances (DFF). Il se réserve «la possibilité d'apporter des corrections d'un côté, si de l'autre des concessions trop importantes devaient être faites», ajoute le DFF.