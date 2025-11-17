DE
Pourparlers secrets aux USA?
UBS négocierait bien une délocalisation avec l'administration Trump

UBS envisagerait sérieusement de déplacer son siège aux Etats-Unis. Selon un média britannique, Colm Kelleher, président du Conseil d'administration de la banque, aurait discuté de plans concrets avec le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent. UBS dément.
Publié: il y a 36 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
Écouter
Le président de l'UBS, Colm Kelleher, mènerait des discussions secrètes avec le secrétaire américain au Trésor.
Photo: URS FLUEELER
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

UBS s’apprête-t-elle à quitter la Suisse? Depuis des mois, le géant bancaire est en froid avec le Conseil fédéral, et menace à ce titre de délocaliser aux Etats-Unis. A Washington, des points concrets auraient d'ores et déjà été discutés.

D’après le «Financial Times», le président du Conseil d'administration d’UBS, Colm Kelleher, et le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, auraient discuté à huis clos des contours possibles d’un transfert du siège de la banque aux Etats-Unis. Le journal cite trois sources proches du dossier.

UBS continue de nier

A l’origine de cette tentation d’exil: le renforcement des règles en matière de fonds propres que le Conseil fédéral souhaite imposer à UBS. A ce titre, la ministre des Finances Karin Keller-Sutter demande à la banque de mobiliser 23 milliards de dollars supplémentaires. Cette exigence s'inscrit dans le cadre du durcissement des règles pour les banques «too big to fail», conséquence directe de la débâcle de Credit Suisse en 2023.

Selon le «Financial Times», aussi bien Colm Kelleher que l’administration Trump seraient désormais ouverts à une délocalisation du siège aux Etats-Unis. Jusqu’ici, UBS a toujours nié vouloir tourner le dos à la Suisse. Et la banque maintient aujourd'hui encore cette ligne: «Comme nous l’avons répété, nous entendons continuer à opérer avec succès en tant que banque globale depuis la Suisse», indique un porte-parole à la demande de Blick.

La presse internationale s'enflamme

Insuffisant toutefois pour faire taire les rumeurs de départ. En mars, l'agence Bloomberg révélait pour la première fois qu’UBS réfléchissait sérieusement à déplacer son siège à l’étranger.

Depuis, les informations se sont multipliées, surtout dans la presse internationale. Fin octobre, un chroniqueur de Bloomberg signait même un article explosif intitulé «Le départ d’UBS se rapproche». Il y évoquait notamment l’hypothèse d’un rachat par une banque américaine. Seulement, à l'heure actuelle, aucun acheteur potentiel ne semble intéressé.

