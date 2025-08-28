Publié: il y a 14 minutes

La Ville de Vevey a acquis un terrain de 4480 m2 à Nestlé pour 11,47 millions de francs. Ce projet permettra la construction de 70 à 90 logements d'utilité publique, des équipements publics et un parking de 142 places dans le quartier de Plan-Dessus.

Vevey s'offre une parcelle de 4500 m2 pour 11,5 millions de francs

Cette transaction va permettre de réaliser entre 70 et 90 nouveaux logements d'utilité publique (LUP). Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Vevey vient d'acquérir l'un des derniers grands terrains constructibles de la commune. Elle a acheté la parcelle de 4480 m2 située dans le quartier de Plan-Dessus, propriété de Nestlé, pour 11,47 millions de francs. Cette transaction va permettre de réaliser entre 70 et 90 nouveaux logements d'utilité publique (LUP), des surfaces d'équipements et d'activités publics ainsi que d'un parking public de 142 places.

«Toutes les conditions de l'acte de vente étant désormais réalisées, la signature de la réquisition de transfert de propriété a eu lieu ce jeudi et la vente est donc effective», ont communiqué les autorités veveysannes. Le conseil communal avait accepté de débloquer le crédit de 11,47 millions de francs en septembre 2023. Afin d'élaborer cet important programme d'utilité publique, la Municipalité a décidé de confier un mandat d'accompagnement à la Société Vaudoise pour le Logement (SVL), précise-t-elle.