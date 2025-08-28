DE
FR

Rachat à Nestlé
Vevey s'offre une parcelle de 4500 m2 pour 11,5 millions de francs

La Ville de Vevey a acquis un terrain de 4480 m2 à Nestlé pour 11,47 millions de francs. Ce projet permettra la construction de 70 à 90 logements d'utilité publique, des équipements publics et un parking de 142 places dans le quartier de Plan-Dessus.
Publié: il y a 14 minutes
Partager
Écouter
Cette transaction va permettre de réaliser entre 70 et 90 nouveaux logements d'utilité publique (LUP).
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Ville de Vevey vient d'acquérir l'un des derniers grands terrains constructibles de la commune. Elle a acheté la parcelle de 4480 m2 située dans le quartier de Plan-Dessus, propriété de Nestlé, pour 11,47 millions de francs. Cette transaction va permettre de réaliser entre 70 et 90 nouveaux logements d'utilité publique (LUP), des surfaces d'équipements et d'activités publics ainsi que d'un parking public de 142 places.

«Toutes les conditions de l'acte de vente étant désormais réalisées, la signature de la réquisition de transfert de propriété a eu lieu ce jeudi et la vente est donc effective», ont communiqué les autorités veveysannes. Le conseil communal avait accepté de débloquer le crédit de 11,47 millions de francs en septembre 2023. Afin d'élaborer cet important programme d'utilité publique, la Municipalité a décidé de confier un mandat d'accompagnement à la Société Vaudoise pour le Logement (SVL), précise-t-elle.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus