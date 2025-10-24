DE
Le seul Suisse du conseil
Changements au sommet d'UBS, le vice-président ne se représente pas

Lukas Gähwiler ne se représentera pas au conseil d'administration d'UBS lors de l'assemblée générale annuelle d'avril 2026. Il a décidé de quitter son poste de vice-président de l'organe de surveillance.
Publié: il y a 25 minutes
Lukas Gähwiler quitte le conseil d'administration d'UBS. (archive)
Photo: GEORGIOS KEFALAS
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lukas Gähwiler quittera le conseil d’administration d’UBS en avril 2026. L’actuel vice-président a annoncé qu’il ne briguera pas de nouveau mandat lors de la prochaine assemblée générale annuelle. Markus Ronner a été proposé pour succéder à Lukas Gähwiler et sera nommé nouveau membre du conseil d'administration et vice-président lors de l'assemblée générale annuelle de 2026, précise un communiqué de la banque aux trois clés publié vendredi.

De nationalité suisse, Markus Ronner a effectué toute sa carrière professionnelle chez UBS depuis 1981. Il est devenu membre du conseil d'administration du groupe en 2018, lorsqu'il a pris ses fonctions actuelles de responsable de la conformité et de la gouvernance d'UBS. Sa succession sera communiquée séparément. Lukas Gähwiler de son côté a occupé plusieurs postes de direction chez UBS depuis 2010. En 2022, il a été nommé vice-président du conseil d'administration d'UBS.

Parallèlement, les changements organisationnels suivants seront mis en œuvre au sein de la direction d'UBS à compter du 1er janvier 2026. Michelle Bereaux, directrice de l'intégration, deviendra responsable conformité et risques et Beatriz Martin a été nommée directrice des opérations (COO). Mme Martin conservera la présidence de la région EMEA.

