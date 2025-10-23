Une nouvelle escroquerie vise les utilisateurs de Twint: des demandes d’argent déguisées en remboursements dès le réveil. L’Office fédéral de la cybersécurité alerte sur cette méthode simple mais efficace, qui profite des moments d’inattention du matin.

Sur Twint, des pirates vous cueillent au réveil pour vous dépouiller

L'Office fédéral de la cybersécurité met en garde contre une nouvelle arnaque Twint au petit matin. Photo: Shutterstock

Tobias Bolzern

Il était encore à moitié endormi lorsque son téléphone a vibré tôt le matin. Ding! C’est une notification de Twint: «Voici l’argent que je te dois.» Un Suisse se souvient: la veille, il était sorti avec des amis, chacun avait payé sa tournée. Rien d’étonnant, pense-t-il, à ce qu’on lui rembourse une part. Encore embrumé par le sommeil, il clique sur le bouton. Et là, le choc: son compte est débité.

Il vient d’être victime d’une nouvelle arnaque. Les escrocs lui avaient en réalité envoyé une demande d’argent. Le message affiché servait d’appât.

Simple, mais redoutable... les fraudeurs misent sur le manque d'attention au réveil. Selon l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), les personnes tout juste réveillées vérifient moins les détails, surtout lorsque le texte semble crédible et évoque une relation de confiance.

Plusieurs escroqueries actives

La victime a signalé l’incident à l'OFCS, qui ne précise pas le montant prélevé. Dans la majorité des cas, ces escroqueries concernent de petites sommes, souvent inférieures à 100 francs, des montants typiques entre amis.

L'OFCS surveille depuis longtemps les diverses tentatives d’escroquerie liées à Twint. La semaine dernière encore, des courriels frauduleux circulaient. Ils étaient personnalisés, mentionnant le prénom, le nom et parfois même l’adresse des victimes. Le message prétendait qu’un compte Twint devait être vérifié sous peine de blocage.

En cliquant sur le lien, les utilisateurs étaient redirigés vers un faux site web, où ils devaient répondre à quelques questions anodines avant d’être invités à saisir les données de leur carte de crédit, soi-disant pour un remboursement. Les escrocs cherchaient en réalité à dérober ces informations. Pourtant, certaines données utilisées étaient obsolètes. Si les e-mails paraissaient professionnels, le site falsifié, lui, trahissait un certain amateurisme.

Comment se protéger?

L'OFCS rappelle quelques règles simples: la réception d’un paiement sur Twint est automatique, sans clic ni confirmation. Vérifie toujours attentivement les demandes d’argent – le montant, le destinataire et la nature de la transaction.

Il faut être particulièrement vigilant si ce genre de demande ou de message arrive au réveil. En cas de doute, contacte directement la personne censée vous avoir envoyé l’argent, par un autre canal. Et si vous êtes victime d’une fraude, prévenez Twint et dépose plainte, recommande l'OFCS