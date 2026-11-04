Dès le 1er janvier 2027, les radios locales et télévisions régionales concessionnaires recevront 9 millions de francs de plus, a décidé le Conseil fédéral. Leur part de la redevance passera de 6 à 7%.

Neuf millions de plus pour les radios et télévisions locales dès 2027

Neuf millions de plus pour les radios et télévisions locales dès 2027

Les radios locales et les télévisions régionales titulaires d'une concession recevront 9 millions de plus. Cette modification entrera en vigueur au 1er janvier 2027, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

La part de la redevance allouée aux diffuseurs régionaux passera de 6 à 7%. Le Parlement a fixé un maximum à 8%. Au total, 95 millions seront versés aux radios et TV locales, contre 86 actuellement.

L'agence de presse Keystone-ATS voit son financement augmenter de 4 à 6 millions. Les institutions indépendantes qui proposent des formations ou des formations continues axées sur la pratique et destinées aux collaborateurs actifs au sein de la rédaction disposeront chaque année d’un soutien de 1,5 million de francs.