Les Suisses seront remboursés
Les Etats-Unis abaissent à 15% les droits de douane sur les produits suisses

Les Etats-Unis abaissent à 15% les taxes douanières visant les importations en provenance de la Suisse, annonce Guy Parmelin ce mercredi. Hier, une communication hasardeuse de l'administration fédérale à ce sujet a semé la confusion dans les milieux économiques.
Publié: il y a 19 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
Luisa Gambaro et Etienne Daman

C'est désormais officiel: les Etats-Unis abaissent à 15% la valeur plancher des droits de douane imposés aux importations suisses, a informé ce mercredi Guy Parmelin, fraîchement élu président de la Confédération pour 2026. Les 15% entrent en vigueur rétroactivement au 14 novembre 2025. Cette décision découle de la déclaration d’intention signée à la même date entre Berne et Washington. 

Concrètement, la surtaxe américaine passe de 39% à 15%, tandis que plusieurs produits helvétiques – dont les avions, certaines pièces aéronautiques, les cosmétiques, le caoutchouc ou encore des médicaments génériques – seront totalement exemptés. Les exceptions déjà en vigueur pour les produits pharmaceutiques, l’or, le café ou certains produits chimiques restent inchangées. Les droits sectoriels liés à la section 232, notamment sur l’acier, l’aluminium ou les voitures, ne sont pas modifiés, mais les Etats-Unis s'engagent à plafonner à 15% d’éventuelles futures surtaxes concernant les secteurs pharmaceutique et des semi-conducteurs.

En échange, la Suisse assure réduire ses droits de douane sur divers poissons, fruits de mer et produits agricoles non sensibles, tout en ouvrant des contingents annuels en franchise pour la viande de bœuf, de bison et de volaille. Les deux pays ont coordonné l’entrée en vigueur rétroactive de ces mesures afin de permettre un remboursement des droits de douane indûment acquittés, les modalités étant publiées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ce soir entre 21h et minuit. Les entreprises suisses important des marchandises des Etats-Unis peuvent soumettre une demande de réexamen, selon Guy Parmelin.

«Nous n'avons fait aucun concession»

Cette application rétroactive des droits de douane a-t-elle été une surprise pour la Suisse? «C’était en partie surprenant », condède Guy Parmelin. «Mais pas totalement, puisque d’autres pays ont aussi reçu des décisions rétroactives. Nous n’avons fait aucune autre concession à ce sujet.» 

Le montant des pertes subies par l'économie suisse n'est encore qu'une estimation. D'après, Philippe Lionnet du Seco, la Suisse aurait perdu au total six milliards de francs suisses à cause des droits de douane appliqués à 39 produits différents. Selon le SECO, cet ajustement tarifaire devrait donc réduire d’environ 10% les droits de douane américains pondérés par les échanges et améliorer nettement l’accès des entreprises suisses au marché américain. Après la confusion communicationnelle de la veille, ce communiqué clarifie enfin l’accord en vigueur et les concessions mutuelles.

Mardi, une rumeur mentionnant des droits de douane réduit à 15% et appliqué rétroactivement avait déjà commencé à circuler. L'information faisait suite à une erreur au niveau fédéral. L’Office fédéral des douanes et de la protection des frontières (OFDF), dirigé par la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter, avait brièvement publié un message en ce sens sur son site internet avant de le retirer. Le gouvernement fédéral a par la suite qualifié ce message d’«avis publié par erreur».

