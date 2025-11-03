Dernière mise à jour: il y a 39 minutes

Tarzisius Caviezel, ex-maire de Davos, fait la une des médias américains. La raison: un club de golf qu'il aurait offert à Donald Trump en 2018 et qui aurait marqué, selon le «Washington Post» le début de la «diplomatie du golf». Le principal intéressé n'en revient pas.

Un élu suisse offre un cadeau à Trump… et finit en une d'un gros média américain

1/4 Donald Trump pose au WEF 2018 avec celui qui est alors chef de l'exécutif communal, Tarzisius Caviezel. Photo: PD

Patrik Berger

Tarzisius Caviezel, ancien chef de l'exécutif communal de Davos, dans les Grisons, fait les gros titres aux Etats-Unis. Son nom figure en effet dans un article du «Washington Post» aux côtés de ceux d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky. Mais pourquoi ce journal de référence cite-t-il un élu local suisse au même titre que deux influents chefs d'Etat?

L'article traite de différents cadeaux offerts au président américain Donald Trump. En 2018, lors du Forum économique mondial de Davos, Tarzisius Caviezel avait offert au président américain un putter en bois de hickory d’une valeur de 450 francs. Selon le «Washington Post», ce geste aurait marqué le début de la «diplomatie du club de golf». Ni plus ni moins.

Les clubs de golf, une valeur sûre

Depuis, les clubs de golf se sont imposés comme des présents de choix à offrir à Donald Trump, grand amoureux de la petite balle blanche. Pas moins de huit représentants étrangers lui en auraient offert depuis le début de son second mandat.

Au mois de mai dernier, à Doha, le président américain s'est ainsi vu remettre un set complet. En août, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui a remis un club fabriqué par un soldat blessé à la guerre.

Dernier cadeau en date: celui de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi qui lui a offert la semaine dernière un putter ayant appartenu au défunt Shinzo Abe – ex-Premier ministre nippon assassiné en 2022 – accompagné d’un sac signé par la star du golf Hideki Matsuyama.

Trump l'a remercié personnellement

«Je savais qu’il aimait le golf, alors j’ai demandé conseil à des professionnels de Davos», confie Tarzisius Caviezel au journal «Südostschweiz». «Ils m’ont recommandé ce club très particulier.» L'élu a ensuite remis son présent à Donald Trump dans l’ancien hôtel Intercontinental de Davos. «Il a semblé surpris», se souvient l'ex-élu.

«Pendant tout mon mandat de landamman (ndlr: chef de l'exécutif communal), c’est le seul cadeau que j’ai offert à un chef d’Etat.» Trump avait visiblement apprécié l'attention: à son retour aux Etats-Unis, il lui avait adressé une lettre de remerciement signée de sa main.

Qui avait payé le présent présidentiel? «Je ne m’en souviens plus, probablement la commune», répond Tarzisius Caviezel. Impossible de savoir si Donald Trump a un jour joué avec ce putter «Made in Switzerland».

Des cadeaux plus ou moins utiles

Mais l'ex-élu l'assure: se voir aujourd’hui cité dans le «Washington Post» aux côtés d’Emmanuel Macron l'amuse. «J’ai cru mal lire!», déclare-t-il à la Südostschweiz. Il se permet toutefois de donner un petit conseil à son successeur en perspective du prochain Forum économique mondial de janvier, où Trump est à nouveau attendu: «Inutile de lui offrir quoi que ce soit. A l’époque, c’était un geste symbolique, parfait pour Davos.»

Lors de ses déplacements officiels ou de ses réceptions à la Maison-Blanche, Trump doit composer avec une avalanche de cadeaux plus ou moins utiles. Récemment, il s’est vu offrir 250 cerisiers japonais destinés à être plantés à Washington. Le patron d’Apple, Tim Cook, lui a remis une plaque en verre ornée du logo de la marque, fixée sur un socle en or 24 carats.

Le Qatar, lui, a fait encore plus fort: en début d’année, l'émirat lui a offert un Boeing 747 de luxe d’une valeur de 400 millions de dollars. Trump prévoit de l'utiliser comme nouvel Air Force One.