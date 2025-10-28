La petite-fille de Donald Trump pourrait devenir pro en golf

Kai Trump, 18 ans, bénéficie d'une invitation des organisateurs pour participer à «The Annika», l'avant-dernier tournoi du calendrier de la LPGA, du 13 au 16 novembre prochain. Un prize money de... 3,25 millions de dollars est en jeu.

Kai Trump était notamment présente avec son grand-papa, Donald, à la Ryder Cup. Photo: AP

Blick Sport

À 18 ans, Kai Trump, petite-fille de Donald Trump, possède déjà une certaine notoriété (forcément) et une belle ambition. Étudiante en terminale à la Benjamin School en Floride, elle connaîtra bientôt une petite parenthèse pour réaliser ce qu’elle a toujours rêvé de faire: se mesurer aux meilleures golfeuses de la planète. Actuellement, elle occupe le 461ᵉ rang du classement féminin de l’AJGA (American Junior Golf Association).

L'invitation de Kai Trump pour participer à cette compétition n'est pas des plus surprenantes avec cet héritage familial. La sportive de 18 ans s'appuie en outre sur un large soutien à travers les réseaux sociaux, elle qui est notamment suivie sur la plateforme Instagram par plus de 2.5 millions d'abonnés déjà. En parallèle, elle a même déjà lancé une marque de vêtements qui vise les jeunes femmes sportives.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Actuellement, Kai Trump prend régulièrement part à des compétitions amateurs, au niveau national, sur le circuit de l'AJGA. «Mon rêve était de me mesurer aux meilleures joueuses du monde sur le circuit de la LPGA (Ladies Professional Golf Association), peut-on lire sur le site internet du Guardian. J'ai hâte de rencontrer et de me mesurer à tant de mes idoles et mentors du golf pour mes débuts sur le circuit de la LPGA.»

Des organisateurs heureux

«Le large public et la portée de Kai contribuent à faire découvrir le golf à de nouveaux publics, notamment les plus jeunes», avance-on du côté des organisateurs.