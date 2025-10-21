Les exportations suisses se sont redressées en septembre. Les exportations vers les Etats-Unis, en particulier, ont de nouveau nettement progressé après une chute en août.

Malgré les taxes de Trump, les exportations suisses explosent vers les Etats-Unis

La taxe sur les droits de douane de Donald Trump a frappé la Suisse le jour de la fête nationale, le 1er août dernier. Photo: keystone-sda.ch

Après un mois morose, les exportations suisses ont retrouvé des couleurs en septembre. Celles vers les Etats-Unis ont également fortement progressé. Corrigées des variations saisonnières, les exportations ont augmenté de 3,4% en valeur nominale pour atteindre 22,8 milliards de francs, a indiqué mardi l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDG). En volume, la hausse est un peu plus modérée, à 2,7 %.

Les exportations vers les Etats-Unis ont particulièrement rebondi. En août, elles avaient encore chuté de plus de 20% en raison de la politique douanière du président américain Donald Trump envers la Suisse, atteignant leur plus bas niveau depuis fin 2020. En septembre, elles ont bondi de 43%. Sur l’ensemble du troisième trimestre, elles affichent toutefois un recul de plus de 8%.

Les importations totales ont, elles aussi, progressé de 9,4% (+1,9 % en volume) pour atteindre 19,9 milliards de francs. L’excédent commercial s’est ainsi établi à un peu plus de 2,8 milliards, contre 3,9 et 4,2 milliards lors des deux mois précédents.