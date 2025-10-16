Au menu de ce jeudi 16 octobre: les taxes américaines sur les produits suisses, la manif pro-Palestine à Berne, le procès pour viol dans la maison des Schumacher, Nestlé sur le grill et pour finir la colère des maçons romands.

Depuis le mois d'avril, Washington aurait perçu un milliard des taxes douanières sur les produits suisses. Photo: AFP

Nouvelle journée, nouvelles actus. Et comme d'habitude, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a préparé un florilège des news suisses pour ce jeudi 16 octobre. En voiture!

1 Trump se fait un pactole grâce aux taxes imposées à la Suisse

Les recettes des droits de douane américains sur les biens suisses ont été multipliées par six entre avril et juillet, pour atteindre 184 millions de dollars par mois, ont calculé jeudi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund», qui se réfèrent au Bureau of the Fiscal Service du gouvernement américain. La part suisse dans les recettes des taxes douanières totales des Etats-Unis s'élève à 0,8%. Durant cette période, le taux général du tarif douanier de 10% était toujours en vigueur.

Depuis août, les importations suisses sont taxées à 39%. Malgré une baisse de 31% des exportations suisses en août, les recettes douanières américaines ont, elles, probablement continué de grimper. Pas moins de 80% des droits de douane sur les biens suisses concernent les secteurs technologique et horloger, dont la charge fiscale a presque décuplé. Suivent en troisième position le secteur chimique, hors industrie pharmaceutique, qui était déjà soumis à des droits de douane et en quatrième position le café, qui était auparavant importé sans taxe.

2 La maire socialiste de Berne tacle son propre parti

La maire socialiste de Berne, Marieke Kruit, se dit choquée jeudi dans le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund» par la «violence et la rage destructrice» des militants pro-palestiniens lors de la manifestation de samedi à Berne. Elle critique son propre parti, qui, aux côtés d'autres organisations de gauche, avait appelé à participer au rassemblement non autorisé. «Je ne comprends pas le comportement des Jeunes socialistes», lâche-t-elle, soulignant que l'antisémitisme n'a pas sa place dans une manifestation ni dans la société. «Tout sera mis en œuvre pour éviter que de telles émeutes ne se reproduisent», avertit-elle.

3 Le procès pour viol dans la maison des Schumacher reporté

L'accusé du viol d'une infirmière dans la maison des Schumacher à Gland (VD) en 2019 ne s'est pas présenté à son procès mercredi au tribunal de Nyon (VD), relate jeudi «24 heures». Son absence a provoqué le report des débats. Le prévenu, un jeune pilote australien ami de Mick, le fils du célèbre pilote allemand tragiquement accidenté Michael Schumacher, logeait dans la maison familiale des Schumacher à l'époque des faits. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une infirmière, qui faisait partie de l'équipe médicale administrant sur place les soins au septuple champion du monde de Formule 1. La nouvelle date du procès n'a pas encore été fixée.

4 Nestlé attendu au tournant avec sa nouvelle direction

Fraîchement doté de nouveaux dirigeants, le groupe suisse Nestlé est attendu jeudi au tournant à l'occasion de la présentation de ses résultats sur neuf mois. S'il est peu probable que la paire composée de Philipp Navratil à la direction et Pablo Isla à la présidence aura ramené l'entreprise vers des eaux moins mouvementées, toute indication sur les options stratégiques pour ce faire sera suivie de près.

5 Les maçons romands préparent la grève à Berne

Les représentants syndicaux des maçons viennent présenter jeudi à Berne leur position sur les négociations salariales, qui buttent avec le patronat. Une grève de deux jours a déjà été décidée par des votes de centaines de maçons dans les cantons de Vaud, Genève et Fribourg.