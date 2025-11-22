DE
FR

Accord douanier avec Trump
Parmelin espère une baisse des taxes en décembre

Le conseiller fédéral Guy Parmelin espère une réduction des droits de douane américains sur les exportations suisses dès décembre. Une déclaration d'intention a été signée entre la Suisse et les Etats-Unis, visant à réduire ces droits de 39% à 15%.
Publié: il y a 20 minutes
Partager
Écouter
Guy Parmelin espère une baisse des droits de douane en décembre.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Guy Parmelin espère une baisse des droits de douane américains sur les exportations suisses à partir de début décembre. «Nous sommes prêts», a déclaré le Vaudois à la radio alémanique SRF. Aux États-Unis, il faudra encore un peu de temps.

Il y a une semaine, la Suisse et les États-Unis ont signé une déclaration d'intention commune visant à réduire les droits de douane américains de 39 à 15%. Pour Guy Parmelin, cet accord n'est pas «un triomphe» . «Toutefois, nous avons désormais clarifié la situation et c'est bon pour la stabilité», a déclaré le conseiller fédéral.

«Ce que nous avons fait, c'est de la realpolitik», a déclaré le ministre de l'économie, rappelant aussi l'importance des États-Unis pour la Suisse. Pour un petit pays orienté vers l'exportation et comptant seulement neuf millions d'habitants, il était «absolument nécessaire» de faire cela.

Une déclaration d'intention

Le Vaudois a rejeté les critiques selon lesquelles la Suisse aurait fait trop de concessions dans cet accord. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une déclaration d'intention. «Il faut maintenant négocier», a déclaré le conseiller fédéral, qui a rappelé que la Suisse pouvait également exiger certaines choses. Elle peut par exemple demander davantage d'exceptions en matière de droits de douane. Tout cela fera partie des négociations futures.

A lire aussi
Un géant suisse a reçu un traitement de faveur de la part de Trump
Droit de douane à 0%
Un géant suisse a reçu un traitement de faveur de la part de Trump
Les courbettes de la Suisse face à Trump ont déçu Nick Hayek
Le boss de Swatch en colère
Les courbettes de la Suisse face à Trump ont déçu Nick Hayek

Guy Parmelin a également démenti une nouvelle fois les soupçons selon lesquels des entrepreneurs suisses auraient eu accès à des informations confidentielles telles que le projet d'accord. «Je tiens à préciser qu'ils n'ont jamais reçu de document secret ou confidentiel», a déclaré le ministre de l'économie. Le Conseil fédéral est et reste seul compétent pour les négociations. Avant leur rencontre avec Donald Trump, les chefs d'entreprise n'ont reçu que des statistiques publiques et ont été informés de l'état d'avancement des discussions avec les États-Unis.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus