Martin Pfister veut acheter plus d'armes aux Etats-Unis

Le ministre de la défense Martin Pfister se dit ouvert à de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour réduire les droits de douane imposés par Trump. Il souligne l'importance des achats militaires dans les relations bilatérales, tout en appelant au dialogue.

Martin Pfister se dit ouvert à de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour réduire les droits de douane de Trump. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Martin Pfister est «ouvert» à passer de nouvelles commandes d'armement aux Etats-Unis pour tenter de réduire les droits de douane de 39% décidés par Donald Trump. Il l'a dit à Keystone-ATS dimanche en marge de la Fête fédérale de tir des jeunes à Saint-Triphon (VD).

«Les achats militaires sont importants pour les relations avec les Etats-Unis», a souligné le ministre de la défense. «Il faut cependant d'abord trouver un chemin de discussion avec les Américains» afin de faire avancer globalement le dossier.

Le Zougois a également rappelé que le Conseil fédéral «a choisi de ne pas remettre en question le contrat en cours pour l'achat d'avions F-35. «Reste à régler la question du prix fixe», a conclu le chef du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).