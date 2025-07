Le jet américain sera livré pratiquement sans armement. Ces coûts s'ajoutent à la facture. Photo: KEYSTONE

Encore et toujours la canicule en Suisse romande. Pour tenter de faire un peu baisser le mercure, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège de news fraiches. Qu'est-ce que nous réserve cette journée du mercredi 2 juillet en Suisse? Réponse:

1 La Suisse s'est-elle fait avoir avec l'achat des F-35?

Le député socialiste Pierre-Alain Fridez craint un dépassement de 3 à 5 milliards de francs des coûts dans l'acquisition des 36 avions de combat américains F-35A par la Suisse. Alors que le Conseil fédéral a récemment reconnu un surcoût allant jusqu’à 1,35 milliard et que la commission de gestion du Conseil national va enquêter sur la notion de prix fixe mise en avant par la Suisse, Pierre-Alain Fridez estime dans «Le Temps» que les coûts pourraient exploser. Les raisons évoquées sont des estimations irréalistes des heures de vol, des infrastructures sous-évaluées et le remplacement futur des moteurs. Le Jurassien a par ailleurs pointé du doigt «la volonté de construire un prix arbitrairement bas pour le F-35A de façon à s’assurer que son choix ne puisse pas être contesté».

2 Plus de 100 Suisses victimes d'une fraude crypto géante

Des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies arrêtés en Espagne ont dupé quelque 100 personnes en Suisse. C’est ce qu’a indiqué l’agence européenne de police Europol à Blick. Le groupe aurait escroqué plus de 5000 victimes dans le monde entier, pour un total d’environ 460 millions d’euros. Les malfaiteurs auraient promis de hauts rendements grâce aux cryptomonnaies. Cinq suspects ont été arrêtés la semaine dernière. Les enquêteurs parlent d’une organisation criminelle active à l’échelle mondiale. L’enquête est encore en cours.

3 Les détaillants suisses boudent encore les balances intelligentes

Les numéros pour identifier les fruits et légumes ont toujours la cote auprès des détaillants suisses, et ce, malgré des technologies plus récentes. Une nouvelle balance de l’entreprise américaine Mettler Toledo rendrait ainsi superflue la saisie manuelle des numéros, car capable de reconnaître automatiquement les fruits et légumes, selon les journaux de CH Media. Cependant, les détaillants suisses font preuve de retenue à son égard. La balance ne semble pas encore suffisamment performante à leurs yeux. La distinction entre des produits proches représenterait par exemple un défi. Les derniers développements sont toutefois suivis de près.

4 Après les polémiques, l'heure du bilan pour le SRC

Le Service de renseignement (SRC) tient mercredi sa conférence de presse annuelle. Le service, qui a connu des turbulences internes ces dernières années, présentera son rapport annuel sur les menaces touchant la Suisse. Le Ministère public de la Confédération a confirmé en début de semaine une enquête suite à une potentielle transmission d'informations sensibles de la division cyber du SRC à la Russie.

5 Premier test crucial pour la Nati

L'équipe de Suisse entame l'Euro dames à domicile ce soir dès 21h au Parc Saint-Jacques de Bâle. La sélection de Pia Sundhage affronte la Norvège dans le groupe A. Ce match contre un adversaire difficile à manier sera déjà très important dans l'optique d'une qualification pour les quarts de finale, objectif affiché des Suissesses.