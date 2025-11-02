Le Ministère public de la Confédération examine une plainte contre Karin Keller-Sutter et son équipe. La raison? Des indiscrétions après l'appel téléphonique avec Donald Trump.

1/7 Karin Keller-Sutter a-t-elle violé le secret de fonction? Une plainte anonyme l'accuse de cela. Photo: keystone-sda.ch

Raphael Rauch

Les choses se compliquent pour la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter: après avoir manqué son entretien téléphonique avec le président américain Donald Trump, la Suisse a été frappée par des droits de douane punitifs de 39%. Et désormais, la Finma vient de perdre devant le Tribunal administratif fédéral à Saint-Gall.

L’affaire concernait des créanciers d’obligations AT1 de Credit Suisse. Si le Tribunal fédéral confirme ce jugement, les contribuables suisses pourraient être sollicités à hauteur de plusieurs milliards de francs.

Plainte anonyme

De nouveaux ennuis pourraient suivre pour Karin Keller-Sutter. Le procureur fédéral Stefan Blättler examine une plainte anonyme déposée contre la présidente et son équipe pour violation du secret de fonction, à la suite d’indiscrétions après l’appel téléphonique de Trump.

«Le Ministère public de la Confédération a reçu en septembre 2025 une plainte pénale pour violation du secret de fonction. Elle sera examinée selon la procédure habituelle», précise le MPC, tout en rappelant que la réception d’une plainte «n’équivaut pas à l’ouverture d’une enquête pénale».

Outre la présidente, Pascal Hollenstein, son chef de la communication, ainsi que ses collaborateurs personnels René Lenzin et Heidi Gmür sont également visés. Tous bénéficient de la présomption d’innocence.

Peu après l’échange téléphonique avec Trump, plusieurs médias, dont Blick, avaient relayé des informations internes. L’ancien employeur de Heidi Gmür, la NZZ, avait alors écrit: «Le procès-verbal de la conversation téléphonique avec Trump ne peut en réalité avoir été rendu public que par l’entourage de la présidente de la Confédération, puisqu’elle y avait le plus grand intérêt.»

Généralement sans conséquences

Que répond Karin Keller-Sutter? Son porte-parole Pascal Hollenstein déclare que «le Département fédéral des finances ne commente pas une plainte pénale anonyme dont une copie a été envoyée aux médias».

Certains soupçonnent une manœuvre politique de l’extrême droite, la «Weltwoche» ayant reçu une copie de la plainte et violemment critiqué l’échec de Karin Keller-Sutter dans son contact avec Trump. Il est toutefois peu probable que cette affaire ait des suites: ces dernières années, le MPC a reçu des dizaines de dénonciations similaires pour indiscrétions – toutes ont été classées sans suite.