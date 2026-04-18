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Un nouvel accord commercial?
A Washington, Guy Parmelin espère repartir sur de bonnes bases

A Washington, Guy Parmelin a rencontré Jamieson Greer pour relancer les négociations sur un accord commercial entre la Suisse et les Etats-Unis, malgré une enquête américaine pour pratiques commerciales déloyales ouverte en mars.
Publié: il y a 5 minutes
Guy Parmelin et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer à Davos, le 22 janvier 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

En marge de la réunion de printemps de la Banque mondiale à Washington, le président de la Confédération Guy Parmelin a rencontré le représentant américain au commerce Jamieson Greer. La Suisse vise la conclusion d'un accord commercial avec les Etats-Unis.

«Je pense que les deux parties ont intérêt à établir un cadre clair sur lequel s'appuyer à l'avenir», a déclaré Guy Parmelin devant les représentants des médias à Washington vendredi après-midi (heure locale).

Jamieson Greer est l'interlocuteur de Parmelin depuis le début du conflit douanier il y a un an. La discussion s'est déroulée dans une ambiance agréable, comme toujours, a déclaré le président de la Confédération. L'objectif était de faire le point sur les négociations menées jusqu'à présent afin de planifier les prochaines étapes.

Il ne s’agit pas d’avancer vite ou lentement, mais d’avoir des certitudes. Guy Parmelin n’a pas souhaité s’exprimer davantage sur les négociations en cours: «Si on le fait, on perd», a déclaré le ministre de l’Economie.

Enquête pour «pratiques commerciales déloyales»

A la mi-mars, les Etats-Unis ont ouvert des enquêtes pour violation de la législation commerciale à l’encontre de la Suisse et de nombreux autres Etats. Les Américains reprochent à ces pays des «pratiques commerciales déloyales ou discriminatoires».

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Le Conseil fédéral rejette ces accusations. «Nous avons exposé notre point de vue par écrit dans les délais impartis. La procédure va maintenant se poursuivre et nous pourrons, le cas échéant, réagir à certaines allégations que nous jugeons inexactes», a déclaré Guy Parmelin. Il a souligné qu’il s’agissait d’une procédure distincte, sans lien direct avec les négociations sur un accord commercial.

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