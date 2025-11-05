Des entreprises suisses mènent des négociations avec Trump

Des entrepreneurs suisses ont récemment négocié avec Donald Trump concernant les droits de douane. Le Département fédéral de l'économie confirme avoir participé à la préparation de cette rencontre, initiée par le secteur privé pour discuter des impacts.

Des entreprises suisses se sont entretenues avec Donald Trump concernant les droits de douane. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

ATS Agence télégraphique suisse

Des représentants d'entreprises privées suisses sont à l'origine de récentes négociations commerciales avec le président américain Donald Trump. Le Département fédéral de l'économie confirme avoir participé à la préparation de la rencontre.

Les entrepreneurs ont demandé cette rencontre de leur propre initiative, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Les participants voulaient attirer l'attention du président américain sur les conséquences des droits de douane sur leurs entreprises.

Le DEFR n'a pas révélé quelles entreprises ont participé à la rencontre, mais il s'agit d'un «groupe d'entrepreneurs qui ont agi dans leur propre intérêt». Contactée, la faîtière Economiesuisse a déclaré faire «partie des discussions en cours entre le DEFR et le secteur privé», sans donner plus de détails. Le Conseil fédéral est en principe responsable des négociations, mais il salue l'engagement de ces sociétés. Le ministre de l'économie Guy Parmelin est toujours en contact régulier avec les services compétents aux Etats-Unis.

«Excellent travail»

Donald Trump avait précédemment écrit sur sa plateforme Truth Social qu'il avait discuté de questions commerciales avec «des représentants de haut niveau de la Suisse». Cela a été «un grand honneur» a-t-il indiqué, remerciant les participants pour leur «excellent travail». Il a été convenu lors de la réunion que le représentant américain au commerce Jamieson Greer poursuive les discussions avec le gouvernement suisse.

La Suisse est particulièrement touchée par la politique commerciale protectionniste du président républicain. Donald Trump avait annoncé en août des droits de douane de 39% sur de nombreux produits suisses, l'un des taux les plus élevés au monde imposés par les Etats-Unis à leurs partenaires commerciaux.

Cette mesure a de lourdes répercussions sur l'économie: elle touche notamment l'industrie horlogère et mécanique ainsi que le secteur alimentaire, en particulier le chocolat et le fromage. L'industrie pharmaceutique craint également des taxes supplémentaires considérables.