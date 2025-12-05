Les CFF annoncent une transformation majeure de leurs trains duplex TGL dès l'année prochaine. Cette opération, estimée à 90 millions de francs, vise à améliorer le confort et la fiabilité, tout en générant des économies à long terme.

Les CFF transforment leurs trains duplex TGL pour 90 millions

ATS Agence télégraphique suisse

Les CFF vont transformer à partir de l'année prochaine les bogies de tous les trains duplex TGL. Cette mesure doit permettre «d’offrir davantage de confort à bord des trains et de renforcer la fiabilité», annonce l'entreprise vendredi dans un communiqué.

L'opération est devisée à 90 millions de francs. Un investissement jugé rentable par les CFF, car il devrait leur permettre d’économiser pas moins de 40 millions de francs sur toute la durée de vie du train, souligne le communiqué.

«La suppression des révisions des équipements de compensation du roulis» génère à elle un tiers des économies de coûts. Les frais de maintenance sont également réduits. Les travaux de transformation devraient débuter fin 2026 et s'achever d’ici le début des années 2030, précisent les CFF.

Moins de secousses

L'ex-régie fédérale avait commandé en 2010 à l'entreprise Bombardier (désormais Alstom) 62 trains à deux étages destinés aux grandes lignes pour un total de 1,9 milliard de francs. Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire du rail. Les premiers trains auraient dû être livrés en 2013, mais les retards se sont accumulés.

Au début, des portes se sont bloquées, le système d'exploitation est parfois tombé en panne et des problèmes sont survenus avec le chauffage et la climatisation. Les passagers se sont en outre plaints des secousses parfois désagréables dans les wagons.

Les tests «approfondis» réalisés ces derniers mois ont toutefois mis en évidence «le ressenti positif des personnes» à bord, écrivent les CFF. Une nette atténuation du balancement et des à-coups a été attestée. Le franchissement des courbes et l’entrée en gare sont notamment bien plus agréables pour notre clientèle