Un accident de personne à Gland (VD) a interrompu le trafic ferroviaire entre Genève et Renens ce jeudi en début d'après-midi. Les perturbations ont duré jusqu'à 16h environ. Après quelques suppressions et retards, les trains circulent à nouveau normalement.

Interrompu, le trafic CFF entre Genève et Renens est rétabli

Accident de personne à Gland

Entre Genève et Renens, les trains n'ont pas circulé toute l'après-midi, ce jeudi 4 décembre. Le passage par Gland (VD) est resté interrompu deux heures durant en raison d'un «accident de personne», ont alerté les CFF en début d'après-midi sur leur site dédié aux perturbations.

La restriction du trafic a duré jusqu'à 16h sur les lignes TGV, IC1, IR, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33. Dans le sens Genève-Lausanne, les trains régionaux RE33 ont dû s'arrêter à Nyon. Et à Rolle dans le sens inverse.

Des bus de remplacement ont été nécessaires entre Nyon et Rolle. Le trafic est désormais pleinement rétabli.