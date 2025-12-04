Léo MichoudJournaliste Blick
Entre Genève et Renens, les trains n'ont pas circulé toute l'après-midi, ce jeudi 4 décembre. Le passage par Gland (VD) est resté interrompu deux heures durant en raison d'un «accident de personne», ont alerté les CFF en début d'après-midi sur leur site dédié aux perturbations.
La restriction du trafic a duré jusqu'à 16h sur les lignes TGV, IC1, IR, IR15, IR57, IR90, IR95 et RE33. Dans le sens Genève-Lausanne, les trains régionaux RE33 ont dû s'arrêter à Nyon. Et à Rolle dans le sens inverse.
Des bus de remplacement ont été nécessaires entre Nyon et Rolle. Le trafic est désormais pleinement rétabli.
