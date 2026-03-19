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Un cap historique
Les aéroports suisses battent un nouveau record d'affluence

Le nombre de passagers dans les aéroports suisses a explosé. En 2025, ils ont accueilli plus de 60 millions de passagers du trafic aérien.
Publié: 10:47 heures
Plus de 17 millions de passagers ont défilé dans l'aéroport de Genève en 2025.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Les aéroports suisses ont enregistré 60 millions de passagers dans le trafic de ligne et charter l'an dernier. Le nombre de passagers n'avait jamais été aussi élevé, même avant la pandémie de Covid-19, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par rapport à 2024, l'augmentation s'élève à 2,2 millions de passagers (+4%), note l'OFS dans un communiqué.

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L'année dernière, l’aéroport suisse le plus fréquenté était celui de Zurich, avec 32,5 millions de passagers, devant Genève avec 17,7 et Bâle-Mulhouse avec 9,6 millions de passagers. Environ 80% des personnes ayant voyagé au départ d’un aéroport suisse avaient pour destination un pays d’Europe.

Le nombre de décollages et atterrissages a également augmenté en 2025 (+3%). La valeur atteinte en 2025, reste toutefois inférieure de 4% à celle de 2019. Le fret aérien a légèrement reculé l'année dernière: le nombre de tonnes transportées a diminué de 0,4% par rapport à 2024 (–8% depuis 2019).

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