Pas avant 2031
La BNS vient de dévoiler le design des nouveaux billets de banque

La BNS a dévoilé le design des nouveaux billets de banque suisses, qui seront pas en circulation pas avant 2031. Les gagnants sont Fabienne Kilchör et Sebastién Fasel du bureau lausannois et bernois Emphase.
Publié: il y a 48 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
1/2
Martin Schlegel, président de la direction générale de la Banque nationale suisse (BNS), a présenté le design des nouveaux billets de banque.
Photo: KEYSTONE
GM_BlickPortraits_82.jpg
Loïck MaurouxJournaliste Blick

La Banque nationale suisse (BNS) a dévoilé ce mercredi le design des nouveaux billets de banque helvétiques. Cette série, sur le thème «La Suisse, tout en relief», sera en circulation dès 2031. Le concours de design est remporté par… Fabienne Kilchör et Sebastién Fasel du bureau lausannois et bernois Emphase! Les cinq billets de banque sont conçus dans des tons pastel par les deux designers. «Lorsque nous avons appris que nous avions remporté ce projet, nous étions extrêmement heureux», a déclaré Fabienne Kilchör dans un message vidéo diffusé lors de la conférence de presse de la BNS.

Selon les concepteurs, les billets de banque sont composés de différentes couches. Chaque billet représentent une altitude différente en Suisse, en accord avec le thème du concours. Ensemble, les billets formeraient «une Suisse». Ils donnent également un aperçu de quelques easter eggs cachés: il y a par exemple un pont sur le billet de 10 francs qui se prolonge sur le billet de 20 francs. Les concepteurs ont choisi le même motif avec un train qui passe d'un billet à l'autre. Le processus a été un «défi passionnant», selon Fabienne Kilchör.

Qui a voté pour ces billets?

Sébastien Kraenzlin, membre de la direction générale de la BNS, a donné des précisions sur les facteurs qui ont influencé le choix du duo gagnant. «Il était très important pour nous de recueillir l'avis de la population», explique Sébastien Kraenzlin. C'est pourquoi un sondage a été réalisé auprès de la population, qui a compté pour 50 % dans la décision finale. Selon la BNS, plus de 100'000 personnes y ont participé. La décision d'un comité consultatif de la BNS a représenté l'autre moitié de la pondération.

En moyenne, les billets de banque restent en circulation pendant 15 à 20 ans. La série suisse actuelle a été introduite entre 2016 et 2019 et n'a donc atteint qu'environ la moitié de son cycle de vie. Néanmoins, la Banque nationale suisse (BNS) anticipe l'introduction de nouveaux billets, car leur élaboration prend plusieurs années. De plus, plus les billets restent longtemps en circulation, plus il devient facile pour les contrefacteurs de les imiter.

