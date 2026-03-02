DE
C'est beaucoup moins qu'en 2024
La BNS annonce un bénéfice annuel de 26,1 milliards de francs!

La Banque nationale suisse affiche un bénéfice net final de 26,1 milliards en 2025. Un résultat légèrement supérieur aux attentes, mais bien en dessous du record de l’an dernier.
Publié: 09:28 heures
La Banque nationale suisse a annoncé un bénéfice de 26,1 milliards de francs pour l'année 2025.
Photo: KEYSTONE
Nathalie Benn

La Banque nationale suisse (BNS) affiche un bénéfice net final de 26,1 milliards de francs pour l’exercice 2025. Comme annoncé précédemment, la Confédération et les Cantons percevront une redistribution d’environ 4 milliards de francs.

En 2024, la BNS avait dégagé un excédent record de 80,7 milliards de francs. Malgré ce résultat exceptionnel, la distribution aux collectivités publiques s’était limitée à quelque 3 milliards de francs. Pour 2025, la BNS souligne que la forte hausse du prix de l’or a largement contribué à la performance: ses réserves aurifères ont généré un gain d’évaluation de 36,3 milliards de francs, précise-t-il dans un communiqué.

En revanche, les positions en devises étrangères ont accusé une perte de 8,8 milliards de francs et celles en francs une perte de 0,9 milliard. Les charges d’exploitation se sont élevées à 0,4 milliard de francs.

Un résultat attendu

La BNS avait anticipé ce résultat. Début janvier, elle misait sur un bénéfice à de 26 milliards, un chiffre qui a finalement été légèrement dépassé. En 2023, elle avait essuyé une perte de 3,2 milliards de francs, après un déficit record de 132,5 milliards en 2022.

Après l'attribution de 12,7 milliards de francs aux provisions pour les réserves monétaires et après la prise en compte d’une réserve de distribution négative de 12,9 milliards, le bénéfice porté au bilan s’établit à 26,3 milliards de francs.

Ce montant permet le versement d’un dividende maximal de 15 francs par action ainsi qu’une redistribution totale de 4 milliards à la Confédération et aux Cantons. A l’issue de ces versements, la réserve de distribution atteindra 22,3 milliards de francs.

