Il y a deux ans, l'UE et la Suisse ont interdit à la compagnie aérienne turque Southwind de survoler leur espace aérien. Le facteur déterminant? Ses liens opaques avec la Russie, pays sous sanctions. Aujourd'hui, le nouveau propriétaire ambitionne un retour en force.

Bannie pour ses liens avec la Russie, une compagnie aérienne turque reprend ses vols vers la Suisse

Bannie pour ses liens avec la Russie, une compagnie aérienne turque reprend ses vols vers la Suisse

Nathalie Benn

L'aéroport de Zurich accueille plusieurs nouvelles compagnies aériennes pour la saison estivale, comme Kuwait Airways – qui fait son grand retour après plus de 40 ans d'absence – avec des vols passagers dès le mois de juin, comme l'a annoncé vendredi l'exploitant de l'aéroport. De plus, avec Norwegian Airlines, le plus grand aéroport de Suisse s'enrichit d'une nouvelle base scandinave. Mais surtout, Southwind Airlines, récemment interdite de vol, envisage de revenir en Suisse, selon le site d'information aéronautique «Aerotelegraph».

A peine lancée, cette compagnie aérienne turque a vu ses vols de vacances disparaître, du moins de l'espace aérien européen. Il y a deux ans, la Suisse et l'UE lui ont imposé une interdiction de vol immédiate, la coupant ainsi du marché européen. Fondée en 2022, elle en a été totalement exclue. Mais aujourd'hui, sous l'égide d'un nouveau propriétaire, la compagnie tente un retour en force, y compris en Suisse.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Autorité finlandaise de l'aviation civile (Traficom) a examiné de plus près les conditions de propriété de la compagnie aérienne. Elle en a ainsi conclu en mars 2024 que «la compagnie aérienne et son contrôle étaient liés à des acteurs russes.» Officiellement, Southwind était considérée comme une compagnie aérienne turque. Cependant, ses véritables propriétaires étant russes, la compagnie a bravé les sanctions de l'UE contre la Russie. En conséquence, ses décollages, atterrissages et survols de l'espace aérien européen ont été immédiatement interdits.

Nouveau départ avec un propriétaire turc

Fin 2024, l'entrepreneur turc Süleyman Kilit a racheté la compagnie aérienne. Propriétaire de Kilit Group, un acteur majeur du secteur touristique turc spécialisé dans l'hôtellerie de luxe, il transférera les parts restantes de Southwind à celui que l'on surnomme le «roi des hôtels», au plus tard le 26 mars.

Sous la direction de Kilit, la compagnie aérienne prévoit de rétablir progressivement ses liaisons en Europe. Southwind entend également desservir les aéroports de Bâle et Zurich dès l'été 2026. L'EuroAirport est une nouvelle destination; avant les sanctions, la compagnie ne desservait que Zurich. A noter que Southwind Airlines ne figure pas parmi les compagnies aériennes référencées sur le site web de l'aéroport de Zurich. Par ailleurs, la compagnie maintiendra de nombreuses liaisons vers la Russie.



