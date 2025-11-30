DE
De files d'attente interminables à l'aéroport de Zurich
Ce dimanche, les passagers de l'aéroport de Zurich ont eu les nerfs à vif. Des files d'attente interminables se sont formées au niveau du contrôle de sécurité. En cause: des travaux de rénovation.
L'ambiance n'était pas au rendez-vous pour les voyageurs de l'aéroport de Zurich. De longues files d'attente se sont formées ce dimanche devant le contrôle de sécurité.

«Au lieu de prendre un café avec leurs proches, les passagers font la queue», relève un lecteur-reporter à Blick. Il n'est pas le seul à être agacé. Un autre voyageur s'insurge: «Les Suisses ne maîtrisent vraiment pas la situation.» Les passagers ont été priés de se préparer au contrôle de sécurité «pour raccourcir les longs temps d'attente», rapporte le lecteur reporter. Certaines personnes étaient plutôt agitées. 

Des travaux de rénovation en cause

Comment expliquer cette attente monstre? «Actuellement, l'étage 0 n'est pas accessible en raison de la rénovation des nouveaux scanners», explique la porte-parole de l'aéroport à Blick. Les travaux entraînent donc des limitations de capacité.

«C'est surtout aux heures de pointe qu'il peut y avoir des temps d'attente parfois plus longs devant le contrôle de sécurité», poursuit Jasmin Bodmer-Breu. Différentes mesures ont été prises pour mieux gérer les files d'attente. 

«Je n'ai jamais vu ça»

Sur le site web de l'aéroport de Zurich, les passagers sont priés de respecter les temps recommandés pour les embarquements. Pour les vols Schengen, 1,5 à 2 heures sont recommandées, pour les vols non-Schengen, 2 à 3 heures.

Selon le lecteur reporter, des voyageurs se sont aussi retrouvés entassés au niveau des escalators et à la gare. Beaucoup essaient encore de se faufiler dans un train et les wagons sont pleins à craquer. «L'horreur», résume l'homme. «J'ai déjà pris l'avion des centaines de fois, je n'ai jamais vécu ça.»

Mais pas de panique: au cours de la période de l'Avent, la situation devrait se stabiliser à l'aéroport de Zurich. «Nous partons du principe que nous pourrons remettre en service l'étage 0 dans les prochaines semaines», déclare Jasmin Bodmer-Breu. D'ici là, il faudra s'armer de patience. 

