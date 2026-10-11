Quarante œuvres originales de Zep autour de Titeuf seront mises aux enchères mercredi à Bâle. Cette vente est la première entièrement consacrée à ce personnage créé il y a plus de 30 ans.

Des dessins originaux de Titeuf sont mis aux enchères à Bâle

Des dessins originaux de Titeuf sont mis aux enchères à Bâle

AFP Agence France-Presse

Des dessins originaux de Titeuf seront mis aux enchères en Suisse mercredi, offrant aux collectionneurs l'occasion d'acquérir des pièces emblématiques de l'univers créé par le dessinateur genevois Zep, a annoncé dimanche une salle des ventes de Bâle.

Il s'agit de «la première vente aux enchères entièrement dédiée à ce personnage emblématique», apparu il y a déjà plus de trente ans, a indiqué Artcurial Beurret Bailly Widmer, dans un communiqué.

Quarante oeuvres de Zep consacrées à Titeuf, le célèbre petit garçon à la houppette en forme de plume blonde, seront proposées aux enchères le 14 octobre à Bâle, dont des planches originales et des projets d'affiches ou d'illustrations. Cette vente offrira un large aperçu du répertoire artistique de Zep, indique la maison d'enchères.

Parmi les pièces proposées figure le projet de couverture de «À fond le slip!» quinzième volume de la série, estimé entre 15'000 et 25'000 francs suisses.

Une affiche à 4000 francs

La vente comprend également des planches originales du premier album de la série, «Dieu, le sexe et les bretelles», paru en 1993, estimées à plusieurs milliers de francs chacune.

La vente comprend également une illustration destinée à une affiche pour la Journée internationale des personnes âgées, mettant en scène des aînés qui, à l'image des enfants, se réfugient dans une cabane perchée dans un arbre, tandis qu'en bas, Titeuf et ses petits camarades les observent.

L'affiche, dont des reproductions étaient visibles dans les rues de Genève ces derniers jours, est évaluée 4000 francs suisses.

Titeuf a valu à Zep, de son vrai nom Philippe Chappuis, le Grand Prix du festival de la BD d'Angoulême en 2004. Le dessinateur a également acquis une notoriété internationale en illustrant «Le Guide du zizi sexuel».