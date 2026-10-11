DE
FR

Des planches à 25'000 francs
Des dessins originaux de Titeuf sont mis aux enchères à Bâle

Quarante œuvres originales de Zep autour de Titeuf seront mises aux enchères mercredi à Bâle. Cette vente est la première entièrement consacrée à ce personnage créé il y a plus de 30 ans.
Publié: il y a 57 minutes
Des dessins originaux de Titeuf seront mis aux enchères à Bâle mercredi.
Photo: Keystone
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Des dessins originaux de Titeuf seront mis aux enchères en Suisse mercredi, offrant aux collectionneurs l'occasion d'acquérir des pièces emblématiques de l'univers créé par le dessinateur genevois Zep, a annoncé dimanche une salle des ventes de Bâle.

Il s'agit de «la première vente aux enchères entièrement dédiée à ce personnage emblématique», apparu il y a déjà plus de trente ans, a indiqué Artcurial Beurret Bailly Widmer, dans un communiqué.

Quarante oeuvres de Zep consacrées à Titeuf, le célèbre petit garçon à la houppette en forme de plume blonde, seront proposées aux enchères le 14 octobre à Bâle, dont des planches originales et des projets d'affiches ou d'illustrations. Cette vente offrira un large aperçu du répertoire artistique de Zep, indique la maison d'enchères.

A lire aussi
Philippe Chappuis, alias Zep, a voyagé léger lors de cette escapade sur le lac de Neuchâtel.
interview
Zep évoque son dernier livre
«Le dessin est un monde sans fin»
L’exposition Zep au Château de Saint-Maurice a attiré près de 21'000 visiteurs et visiteuses (archives).
En 2025, place à Astérix
Zep a attiré près de 21'000 personnes à Saint-Maurice

Parmi les pièces proposées figure le projet de couverture de «À fond le slip!» quinzième volume de la série, estimé entre 15'000 et 25'000 francs suisses.

Une affiche à 4000 francs

La vente comprend également des planches originales du premier album de la série, «Dieu, le sexe et les bretelles», paru en 1993, estimées à plusieurs milliers de francs chacune.

La vente comprend également une illustration destinée à une affiche pour la Journée internationale des personnes âgées, mettant en scène des aînés qui, à l'image des enfants, se réfugient dans une cabane perchée dans un arbre, tandis qu'en bas, Titeuf et ses petits camarades les observent.

L'affiche, dont des reproductions étaient visibles dans les rues de Genève ces derniers jours, est évaluée 4000 francs suisses.

Titeuf a valu à Zep, de son vrai nom Philippe Chappuis, le Grand Prix du festival de la BD d'Angoulême en 2004. Le dessinateur a également acquis une notoriété internationale en illustrant «Le Guide du zizi sexuel».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus