Une Suissesse de 52 ans s'est noyée mardi après-midi dans le lac de Lugano, près de Melide. Retrouvée inanimée à quelques mètres du rivage, elle a été ramenée à terre par les sauveteurs, qui n'ont pas réussi à la réanimer.

Une Suissesse de 52 ans se noie dans le lac de Lugano, près de Melide

Une Suissesse de 52 ans se noie dans le lac de Lugano, près de Melide

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 52 ans s'est noyée mardi après-midi dans le lac de Lugano. Cette Suissesse résidant dans la région de Lugano a été retrouvée inanimée à quelques mètres de la rive, près de Melide, indique la police tessinoise. Les sauveteurs l'ont ramenée sur la rive, mais n'ont pas pu la réanimer.