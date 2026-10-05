Lundi après-midi, un jeune homme de 21 ans a été gravement blessé à Biasca (TI). Retrouvé sur la Via Bellinzona, il lutte pour sa vie. Une enquête est en cours, selon la police cantonale tessinoise.

Un homme de 21 ans retrouvé grièvement blessé à Biasca

Un homme de 21 ans retrouvé grièvement blessé à Biasca

Entre la vie et la mort

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 21 ans a été grièvement blessé lundi après-midi à Biasca (TI). Selon un communiqué de la police cantonale tessinoise, l'homme est entre la vie et la mort.

Peu avant 15h, la centrale d'alerte a reçu un appel signalant la présence d'un homme grièvement blessé sur la Via Bellinzona. Les secours ont ensuite prodigué les premiers soins sur place à ce citoyen italien de 21 ans résidant dans le district de la Leventina. Selon les médecins, l’homme se trouve dans un état grave.

Une enquête est en cours afin de déterminer les causes, les circonstances et les responsabilités de cet incident. Parallèlement, un dispositif de recherche a été mis en place pour retrouver le ou les auteurs des faits, indique la police.