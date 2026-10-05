ATS Agence télégraphique suisse
Un homme de 21 ans a été grièvement blessé lundi après-midi à Biasca (TI). Selon un communiqué de la police cantonale tessinoise, l'homme est entre la vie et la mort.
Peu avant 15h, la centrale d'alerte a reçu un appel signalant la présence d'un homme grièvement blessé sur la Via Bellinzona. Les secours ont ensuite prodigué les premiers soins sur place à ce citoyen italien de 21 ans résidant dans le district de la Leventina. Selon les médecins, l’homme se trouve dans un état grave.
Une enquête est en cours afin de déterminer les causes, les circonstances et les responsabilités de cet incident. Parallèlement, un dispositif de recherche a été mis en place pour retrouver le ou les auteurs des faits, indique la police.
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