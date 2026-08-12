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Tombé de 50 mètres
Un champignonneur perd la vie dans une chute en montagne au Tessin

Un Suisse de 75 ans originaire de Locarno est mort dimanche après une chute mortelle dans les montagnes de Promesciallo, à Prugiasco. Il ramassait des champignons lorsqu’il est tombé de 50 mètres. Les causes restent inconnues.
Publié: 11:06 heures
Un Suisse âgé de 75 ans a perdu la vie dimanche dans une chute dans les montagnes de Promesciallo (image prétexte).
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 75 ans a perdu la vie dimanche en fin d'après-midi à la suite d'une chute dans les montagnes de Promesciallo, sur le territoire de Prugiasco. Ce Suisse domicilié dans la région de Locarno était occupé à la cueillette de champignons au sommet d'une paroi rocheuse quand il a chuté d'environ 50 mètres, a indiqué la police cantonale mercredi.

On ignore pour l'heure les causes exactes de la chute. Des agents de la police cantonale et les secouristes de la Rega sont intervenus sur place, précise la police tessinoise. Après avoir prodigué les premiers soins à l’homme, ils l’ont transporté en hélicoptère à l’hôpital. Mais, selon les médecins, la victime présentait des blessures si graves que sa vie était en danger.

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