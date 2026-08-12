ATS Agence télégraphique suisse
Un homme âgé de 75 ans a perdu la vie dimanche en fin d'après-midi à la suite d'une chute dans les montagnes de Promesciallo, sur le territoire de Prugiasco. Ce Suisse domicilié dans la région de Locarno était occupé à la cueillette de champignons au sommet d'une paroi rocheuse quand il a chuté d'environ 50 mètres, a indiqué la police cantonale mercredi.
On ignore pour l'heure les causes exactes de la chute. Des agents de la police cantonale et les secouristes de la Rega sont intervenus sur place, précise la police tessinoise. Après avoir prodigué les premiers soins à l’homme, ils l’ont transporté en hélicoptère à l’hôpital. Mais, selon les médecins, la victime présentait des blessures si graves que sa vie était en danger.
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