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Après une chute de 50 mètres
Un champignonneur grièvement blessé au Val Blenio

Un Suisse de 75 ans s’est grièvement blessé dimanche après une chute de 50 mètres dans le Val Blenio, au Tessin. L’homme cueillait des champignons à Prugiasco lorsqu’il a chuté et a dû être héliporté à l’hôpital.
Publié: 10.08.2026 à 13:09 heures
L'homme s'est grièvement blessé dimanche dans le Val Blenio. Il a fait une chute de 50 mètres alors qu'il cueillait des champignons.
Photo: Switzerland Tourism - BAFU
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 75 ans s'est grièvement blessé dimanche en fin d'après-midi dans le Val Blenio, au tessin. Il a fait une chute de 50 mètres alors qu'il cueillait des champignons dans la commune de Prugiasco, indique lundi la police cantonale tessinoise.

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L'homme a été transporté par hélicoptère à l'hôpital. Il a subi de graves blessures mettant sa vie en danger, a précisé la police. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de la chute.

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