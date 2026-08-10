Un champignonneur grièvement blessé au Val Blenio

ATS Agence télégraphique suisse
Un Suisse de 75 ans s'est grièvement blessé dimanche en fin d'après-midi dans le Val Blenio, au tessin. Il a fait une chute de 50 mètres alors qu'il cueillait des champignons dans la commune de Prugiasco, indique lundi la police cantonale tessinoise.
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L'homme a été transporté par hélicoptère à l'hôpital. Il a subi de graves blessures mettant sa vie en danger, a précisé la police. L’enquête devra déterminer les circonstances exactes de la chute.
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