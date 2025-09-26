DE
FR

Accident près de Mülenen (BE)
Parti à la cueillette aux champignons, un homme décède après une chute

Un tragique accident s'est produit jeudi près de Mülenen, dans le canton de Berne. Une personne a été retrouvée inanimée sur un sentier de randonnée.
Publié: 15:24 heures
Partager
Écouter
1/2
La police cantonale bernoise fait état jeudi du décès d'un homme.
Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela Rosser

La police a été informée vers 12h45 de la présence d'un homme inanimé sur un sentier de randonnée de montagne situé vers Mülenen (BE), indique la police cantonale dans un communiqué. Une fois arrivées sur place, les équipes de secours n'ont pu que constater son décès, ajoute le communiqué.

Inanimé sur le chemin

Le défunt est un Suisse de 67 ans, originaire du canton de Berne. Il se trouvait avec deux autres personnes sur le chemin de randonnée de la Schwandegg en direction de l'Alp Oberniese. Ils ont tous trois quitté le chemin pour aller chercher des champignons, selon la police. C'est alors que, pour des raisons encore inconnues, l'homme a fait une chute de plusieurs mètres. 

Des tiers, qui n'avaient rien à voir avec l'incident, ont retrouvé l'homme inanimé, allongé sur le chemin. Outre la police cantonale bernoise, une équipe de la Rega est aussi intervenue. Le Ministère public de l'Oberland a ouvert une enquête sur l'accident.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Avec vidéo
Présenté par
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Présenté par
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Gewürztraminer, Bardolino, Lagrein & Cie
Ces vins oubliés font un retour remarqué
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Présenté par
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus