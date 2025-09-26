Un tragique accident s'est produit jeudi près de Mülenen, dans le canton de Berne. Une personne a été retrouvée inanimée sur un sentier de randonnée.

Parti à la cueillette aux champignons, un homme décède après une chute

1/2 La police cantonale bernoise fait état jeudi du décès d'un homme. Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Angela Rosser

La police a été informée vers 12h45 de la présence d'un homme inanimé sur un sentier de randonnée de montagne situé vers Mülenen (BE), indique la police cantonale dans un communiqué. Une fois arrivées sur place, les équipes de secours n'ont pu que constater son décès, ajoute le communiqué.

Inanimé sur le chemin

Le défunt est un Suisse de 67 ans, originaire du canton de Berne. Il se trouvait avec deux autres personnes sur le chemin de randonnée de la Schwandegg en direction de l'Alp Oberniese. Ils ont tous trois quitté le chemin pour aller chercher des champignons, selon la police. C'est alors que, pour des raisons encore inconnues, l'homme a fait une chute de plusieurs mètres.

Des tiers, qui n'avaient rien à voir avec l'incident, ont retrouvé l'homme inanimé, allongé sur le chemin. Outre la police cantonale bernoise, une équipe de la Rega est aussi intervenue. Le Ministère public de l'Oberland a ouvert une enquête sur l'accident.