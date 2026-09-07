Troisième nuit tropicale consécutive à Locarno

Locarno a enregistré une troisième nuit tropicale consécutive, un phénomène encore rare en septembre en Suisse. La station de Locarno-Monti n'en avait recensé que neuf depuis le début des relevés en 1935.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de dimanche à lundi, Locarno a enregistré sa troisième nuit tropicale d'affilée. Le phénomène reste plutôt rare au mois de septembre: depuis le début des relevés à la station de Locarno-Monti en 1935, seules neuf nuits tropicales y étaient recensées.

Tôt samedi matin, Locarno-Monti affichait 20,7 degrés, puis 21,2 degrés dimanche matin et 20,9 degrés lundi matin, a précisé lundi MétéoSuisse à Keystone-ATS. Cet été, le thermomètre n’est pas descendu en dessous de 20 degrés pendant 57 nuits dans la localité des rives du lac Majeur.

Lugano a connu quant à elle 54 nuits avec des températures minimales au-dessus de 20 degrés, y compris deux en ce début septembre. Depuis le début des relevés dans cette ville, en 1864, Lugano a recensé onze nuits tropicales au mois de septembre en tout et pour tout.

Une nuit tropicale au mois de septembre est un «phénomène qui reste plutôt rare», relève Guido Della Bruna, de MétéoSuisse. Au cours des dix prochains jours, la Suisse restera sous l’influence d’un anticyclone. Au sud des Alpes, quelques précipitations sont toutefois attendues entre mardi soir et mercredi soir.