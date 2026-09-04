Alors que l'automne météorologique s'installe à peine, l'extrême sud-ouest de l'Espagne a été frappé jeudi par une chaleur infernale: 45,7°C enregistrés à El Granado, égalant le record absolu pour un mois de septembre.

Une température de 45,7°C a été relevée jeudi à El Granado, dans l'extrême sud-ouest de l'Espagne. Il s'agit d'un record égalé pour un mois de septembre, et la température la plus élevée enregistrée depuis le début de l'année dans le pays, a annoncé vendredi l'agence météorologique (Aemet).

Le précédent record de 45,7°C avait été enregistré à Montoro, également en Andalousie, le 6 septembre 2016.

Quelques régions d'Andalousie, mais pas celle où se trouve El Granado, avaient été placées en alerte rouge canicule pendant quelques heures jeudi par l'Aemet, qui avait alors souligné que c'était la première fois depuis la création de ce système d'alerte en 2007 qu'il était activé à ce niveau en septembre pour cette raison.

Comme une grande partie de l'Europe, l'Espagne traverse cette année un été particulièrement chaud, et a vu plusieurs vagues de chaleur écrasante se succéder, jusqu'à la dernière cette semaine.

Le mois de juillet 2026 a déjà été le mois le plus chaud jamais enregistré en Espagne, à égalité avec juillet 2022, selon l'agence météorologique.

Marqué par des incendies d'une ampleur inédite en Espagne, le septième mois de l'année y a aussi été «le mois de juillet le plus sec depuis le début des relevés en 1961», a précisé l'Aemet.

Jeudi, l'Aemet a par ailleurs annoncé que la période janvier-août 2026 avait été «la plus chaude de toute la série historique» en Espagne continentale, «avec une nette avance sur ses suivantes immédiates, qui sont les quatre années précédentes». «Un signe sans équivoque que, en Espagne, le réchauffement s'accélère», a pointé l'agence.

En première ligne

En première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C.

Plus de 5'000 décès attribuables à la chaleur ont été recensés en Espagne entre le 1er juin et le 31 août cette année, un record sur cette période depuis le début de la compilation de ces données par l'Institut de santé Carlos III en 2015.

Ces estimations sont fondées sur un système baptisé «MoMo» (Monitoring de la Mortalité), qui collecte sur une base quotidienne le nombre de décès en Espagne et calcule l'écart de la mortalité par rapport à la mortalité prévisible sur la base des séries historiques enregistrées.