Malgré un été caniculaire en Suisse, les vacanciers ne se lassent pas de la chaleur. Les réservations pour l’automne explosent vers des destinations méditerranéennes comme la Grèce et Chypre. Tour d'horizon.

Sven Schumann

Drôle d'observation. La chaleur a tenu la Suisse en étau pendant des semaines. Les records de température se sont succédé, et ceux qui n'avaient pas encore de climatisation ont écumé désespérément les magasins d'électroménager.

On pourrait penser que les Suisses en ont assez de transpirer pour le moment. Alors que l'automne approche à grands pas et promet enfin un peu de fraîcheur, leurs projets de vacances indiquent le contraire: pour la plupart des Suisses, c'est reparti pour la chaleur.

Blick a interrogé les voyagistes suisses sur les réservations pour les mois d’automne. Les destinations particulièrement prisées? Les vacances en Méditerranée. Les îles balnéaires du sud, en particulier, restent très aimées malgré la canicule estivale. «La majorité de nos clients cherche à prolonger l’été à l’automne», confirme Sonja Ptassek, porte-parole du voyagiste Tui Suisse, à notre demande. Les Suisses n’ont donc pas perdu l’envie de soleil, de plage et du sud.

Des vacances balnéaires reportées

Et pourtant, la chaleur modifie les habitudes de voyage. Près de 60% des Suisses déclarent avoir déjà adapté leurs projets de vacances en raison de la canicule estivale ou avoir l’intention de le faire à l’avenir. Blick a pu consulter les résultats de l’enquête représentative menée en août par Dertour, le plus grand voyagiste de Suisse.

Comme il faisait trop chaud pour certains dans de nombreuses régions cet été ou que les feux de forêt ont dissuadé les voyageurs de se rendre en Méditerranée, les Suisses semblent désormais rattraper leurs vacances balnéaires. «Les gens se rendent désormais en automne dans les destinations de vacances estivales autrefois très prisées», explique Florian Eggli, expert en tourisme à la Haute école de Lucerne.

Les lieux qui ont plus à offrir que la plage et la mer sont particulièrement appréciés. «Si le temps venait à se gâter, on peut par exemple visiter une ville à proximité», explique Florian Eggli pour décrire ce comportement touristique. Cela permet ainsi de combiner activités de plein air, culture et gastronomie.

Chez les clients de Dertour, les vacances d’automne en Grèce, à Chypre et à Majorque sont les plus prisées. Ceux qui sont prêts à prendre un vol un peu plus long réservent actuellement des séjours en Egypte et, de plus en plus, aux îles Canaries. Au cours des trois dernières années, les îles Canaries ont enregistré une hausse des réservations de 74% chez ce voyagiste. La Tunisie a connu une croissance encore plus importante: les réservations y ont plus que doublé au cours de la même période.

Des bonnes affaires à saisir

Dans l’ensemble, les prix en automne sont similaires à ceux de l’été, expliquent les voyagistes interrogés. «Alors que les prix ont tendance à être plutôt élevés aux îles Canaries, en Espagne continentale ou en Italie, on peut encore trouver de bonnes affaires dans les îles grecques, en Tunisie, en Égypte et à Chypre», indique Dertour. Cela correspond également aux informations fournies par Tui Suisse: «Pour les chasseurs de bonnes affaires, la Turquie, la Tunisie ou l’Égypte sont actuellement des destinations de choix.»

Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Une comparaison des prix réalisée par Blick montre que les offres les moins chères pour un voyage à forfait en Turquie début octobre commencent à environ 570 francs par personne – vol et hôtel compris. Quant aux îles Canaries, également très prisées, on trouve des offres à partir d’environ 1000 francs.

Les grands perdants de cet été: les destinations du Moyen-Orient. «La demande s’est complètement effondrée en raison de la grande incertitude», explique un porte-parole de la Fédération suisse du tourisme (SRV) à Blick. Les voyages aux Etats-Unis restent également peu prisés. Selon la SRV, les chiffres confirment que les Suisses ont moins voyagé cet été. «Dans l'ensemble, les réservations estivales ont été inférieures à celles de l'année précédente», constate l'association.

«Les Alpes en profitent doublement»

Selon Florian Eggli, ce changement de comportement des voyageurs se manifeste également en Suisse. Le secteur du tourisme tente activement de dynamiser les saisons creuses. «On s’efforce de désengorger la saison estivale et de répartir davantage de voyageurs tout au long de l’année», explique l’expert. Une partie de ces efforts consiste, par exemple, à ce que les remontées mécaniques maintiennent leur activité même pendant les saisons creuses.

Le fait que la chaleur modifie les habitudes de voyage profite également au tourisme intérieur. «Les régions alpines en profitent doublement», explique Florian Eggli. D’une part, l’été voit affluer davantage de personnes venues chercher la fraîcheur en montagne. D’autre part, l’automne gagne en attractivité grâce à une offre élargie. Lorsque le temps est plus chaud en automne, les activités telles que les randonnées en montagne ou les balades en VTT sont de plus en plus prisées.

Qu’on parle ou non d’un boom des Alpes, une chose est sûre: les Suisses ne renonceront pas à leurs vacances à la mer. Pour beaucoup, les vacances à la mer font tout simplement partie intégrante de l’été. Malgré les étés caniculaires et les nuits tropicales en Suisse, ils s’envolent désormais vers la mer en automne pour profiter des derniers rayons de soleil de l’année.