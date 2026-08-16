Un incendie de forêt s'est déclaré dimanche au Monte Gambarogno, au Tessin. D'importantes opérations sont en cours; la cause du sinistre n'est pas encore connue.

Un incendie de forêt se déclare au Tessin, les pompiers à pied d’œuvre

Un incendie de forêt se déclare au Tessin, les pompiers à pied d’œuvre

Natalie Zumkeller

La forêt tessinoise du Monte Gambarogno est en proie aux flammes ce dimanche soir. Selon un lecteur de Blick, l'incendie aurait été déclenché par la foudre. La police cantonale tessinoise confirme à «Blick» qu'une intervention est en cours, mais ne se prononce pas pour l'instant sur la cause de l'incendie.

Dans la soirée, le lecteur a observé un hélicoptère effectuant des missions d'extinction sur la montagne. Cinq chargements d'eau auraient été largués.

Alertswiss a également émis une alerte concernant cet incendie. Les pompiers sont à pied d’œuvre, indique le service de la Confédération sur son site internet. La population est priée de ne plus signaler l’incendie, le numéro d’urgence 118 étant saturé. Il n’y a actuellement aucun danger pour les riverains.