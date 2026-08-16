La forêt tessinoise du Monte Gambarogno est en proie aux flammes ce dimanche soir. Selon un lecteur de Blick, l'incendie aurait été déclenché par la foudre. La police cantonale tessinoise confirme à «Blick» qu'une intervention est en cours, mais ne se prononce pas pour l'instant sur la cause de l'incendie.
Dans la soirée, le lecteur a observé un hélicoptère effectuant des missions d'extinction sur la montagne. Cinq chargements d'eau auraient été largués.
Alertswiss a également émis une alerte concernant cet incendie. Les pompiers sont à pied d’œuvre, indique le service de la Confédération sur son site internet. La population est priée de ne plus signaler l’incendie, le numéro d’urgence 118 étant saturé. Il n’y a actuellement aucun danger pour les riverains.