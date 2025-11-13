Les Suisses raffolent des colis! En moyenne, chacun en commande 56,9 par an, soit plus d’un par semaine. Tel est le résultat impressionnant qui ressort d'une étude de DPD, que Blick a pu consulter en exclusivité.

Le chiffre a de quoi surprendre: en moyenne, chaque habitant de Suisse commande 56,9 colis par an, soit plus d’un par semaine! Le commerce en ligne s’est donc définitivement imposé dans le pays, selon une étude à paraître du transporteur DPD que Blick a pu consulter en exclusivité. Cette enquête est menée tous les deux ans.

Autre résultat parlant: 84% des Suisses achètent sur des sites étrangers, un taux nettement supérieur à celui des autres pays européens. Cette tendance s'explique principalement par deux raisons: un quart des plus de 1000 sondés recherchent des produits introuvables en Suisse, tandis qu’un autre quart vise avant tout le prix le plus bas possible.

Plus d’un Suisse sur deux commande ainsi en Allemagne, une statistique en forte hausse par rapport à 2023. Par ailleurs, ils sont désormais 46% à acheter également en Chine – c'est 10 points de plus que lors de la précédente étude. La France complète le podium.

«Cette progression s’explique par des prix attractifs, une offre très large et l’arrivée de nouveaux acteurs, notamment asiatiques», commente Tilmann Schultze, directeur de DPD Suisse. Il précise: «Les plateformes qui séduisent le plus sont celles qui affichent une forte présence sur les réseaux sociaux, des retours simples et une offre variée.» Avec une conséquence claire: les livraisons en provenance de l’étranger ne cessent d’augmenter chez DPD.

Temu et Shein: le prix avant la qualité

Cette évolution n'a rien d'une surprise. Depuis la dernière enquête en 2023, les géants asiatiques Temu et Shein ont considérablement renforcé leur présence en Suisse. Aujourd’hui, 97% de la population – soit pratiquement tout le monde – connaît Temu, selon une étude de l’institut Marketagent.

Au total, 60% des personnes interrogées par DPD indiquent avoir déjà commandé au moins une fois sur Temu, AliExpress, Wish ou Shein. Près de la moitié ont acheté via Temu, et un cinquième via Shein. Pour autant, plus d’un sondé sur deux juge les produits de ces plateformes plutôt médiocres, et un tiers les estime simplement moyens. Le service client laisse aussi à désirer.

Le prix reste donc le facteur décisif: près de 90% des répondants considèrent ces sites comme très bon marché. Les articles les plus achetés sont les vêtements et chaussures, suivis des articles ménagers, des bijoux, des accessoires et même de certains produits électroniques.

Livraison dans les 24 heures

Une autre statistique témoigne de l'ampleur du succès de ces plateformes chinoises. En effet, près d’un tiers des Suisses commande au moins une fois par mois sur Temu, Shein, Wish ou AliExpress. Un engouement largement nourri par les réseaux sociaux, puisque 59% des Suisses affirment les utiliser pour leurs achats en ligne.

C'est largement plus que la moyenne européenne de 44%. En Allemagne, seuls 41% des consommateurs achètent par ce biais, alors même que les achats sur le TikTok Shop sont déjà possibles. A noter qu'en Suisse, la possibilité d'acheter directement via Instagram ou TikTok n'existe pas encore: les utilisateurs sont redirigés vers les sites web des marques.

Mais si les Suisses commandent de plus en plus à l’étranger, ils n'en restent pas moins exigeants: la majorité souhaite recevoir son colis dès le lendemain. «Aujourd’hui, plus de 98% des paquets sont livrés en Suisse dans les 24 heures», explique Tilmann Schultze, directeur de DPD Suisse.

Les commandes internationales, en revanche, compliquent la donne. «Une telle rapidité suppose une coordination quasi parfaite de toute la chaîne logistique», souligne Tilmann Schultze. Sur Temu ou Shein, la livraison peut prendre respectivement jusqu’à 14 ou 9 jours. Dans bien des cas toutefois, les colis arrivent plus tôt. Cela dépend du prestataire de livraison.