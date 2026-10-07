La Suisse s’apprête à franchir le cap d’un million de nuitées en camping en 2026. Grâce à une météo favorable, les réservations ont dépassé le record établi en 2021, selon le Touring Club Suisse.

Grâce au soleil, le TCS frôle des sommets dans ses campings

Grâce au soleil, le TCS frôle des sommets dans ses campings

AFP Agence France-Presse

Les conditions météorologiques «exceptionnellement favorables» ont permis de vivre cette année une bonne saison de camping. Fin septembre, le nombre de réservations était supérieur à celui de l'année 2021, qui détenait jusqu'alors le record, a annoncé mercredi le Touring Club Suisse.

Pour la deuxième fois depuis l'année 2021 marquée par la pandémie de Covid-19, la Suisse s'achemine vers une année dépassant le million de nuitées. Dans certaines localités, les nuitées ont augmenté jusqu'à 30% par rapport à l'année précédente, a indiqué le Touring Club dans un communiqué. Au total, le TCS a enregistré une hausse de 4,8%.

Les campings de montagne heureux

Dès le printemps, juste à temps pour les jours fériés selon le TCS, la météo s’est montrée sous son meilleur jour pour les amateurs de camping et a permis un excellent démarrage de la saison. Les mois d’été ont été marqués par une très longue période de beau temps, qui s’est prolongée jusqu’à un automne ensoleillé et chaud, de quoi permettre aux clients de planifier leurs séjours en toute sérénité. Cela a eu un effet positif sur les réservations, souligne le TCS.

Les campings de montagne, tels que ceux de Scuol (GR), Flims (GR), Olivone (TI) ou Interlaken (BE), ont particulièrement profité des températures estivales élevées. La majorité des clients (63 %) venait de Suisse, suivie par des visiteurs d’Allemagne, des Pays-Bas et de France.

Après la fin de la saison en octobre, les cinq campings TCS de Flims, Lugano-Muzzano, Olivone, Sion et Soleure restent ouverts sans interruption pendant l’hiver. Le camping de Samedan (GR) reste fermé en raison de travaux de rénovation.

Même tendance pour swisscamps

Fabienne Huber, directrice de swisscamps - l'association suisse des campings, partage l'optimisme du TCS. En se basant sur les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS), elle indique à Keystone-ATS s'attendre à une hausse par rapport à l'année précédente, même si les données de l'OFS ne couvent que la période allant jusqu'à fin juillet 2026.

Selon les chiffres fournis par l'office, le premier trimestre de l'année en cours s'est conclu par une augmentation tant des visiteurs (2,9%) que des nuitées (1,1%) dans les campings. Pour le deuxième trimestre, la hausse est encore plus impressionnante avec 611'401 (+2,9%) visiteurs et 1'560'402 nuitées (+4,7%).