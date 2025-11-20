Le PLR lance une contre-attaque humoristique face à l'UDC, en commercialisant des chiffons à lunettes. Ce geste fait écho à une critique du président de l'UDC envers la coprésidente du PLR au sujet de l'accord douanier américano-suisse.

Le PLR se paie la tête de l'UDC à coups de chiffon

1/4 Le PLR vend désormais des chiffons à lunettes dans sa boutique en ligne. Photo: Screenshot

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Aux côtés de stylos Caran d'Ache et des pins politiques de la boutique en ligne du Parti libéral-radical (PLR), on retrouve des chiffons à lunettes. Sauf que ce nouveau gadget n'est pas anodin: il constitue un tacle direct à l'Union démocratique du centre (UDC), qui a récemment attaqué la coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher.

La brouille concerne le nouvel accord douanier des 15% conclu entre la Suisse et les Etats-Unis. La coprésidente du PLR avait dénoncé la réaction de l'UDC: elle estimait que le fait que le parti célèbre l'accord relevait presque de la «satire», alors qu'il réagit avec des «clowneries de hallebardes» en ce qui concerne les accords bilatéraux avec l'Union européenne (UE). Susanne Vincenz-Stauffacher a aussi critiqué les déclarations de deux anciens présidents de l'UDC, Toni Brunner et l'ancien conseiller fédéral Ueli Maurer, qui avaient évoqué l'idée de créer une scission des cantons critiques envers l'UE.

Le président de l'UDC, Marcel Dettling, avait alors réagi, estimant que «Madame Vincenz-Stauffacher devrait nettoyer ses verres de lunettes». Selon lui, la coprésidente du PLR chercherait simplement à détourner l'attention après le fiasco des négociations de sa conseillère fédérale, Karin Keller-Sutter.

«Nous répondons avec humour»

Le PLR a donc joué la carte de la provoc', en vendant des chiffons pour lunettes dans sa boutique en ligne. «Il garantit une vision claire et permet même de polir les hallebardes. Le cadeau parfait pour les membres de l'UDC!», peut-on lire dans la description du produit. Au prix de 9,50 francs, le chiffon – décoré de logos du PLR et de drapeaux suisses – peut être livré dans les trois semaines.

«Se sentant piqué, Marcel Dettling a réagi avec une attaque sous la ceinture. Nous lui répondons avec une pointe d'humour. Nous avons une méthode différente de faire de la politique», explique à Blick le conseiller national PLR, Damien Cottier. Et d'ironiser: «Et ça m'arrange bien, car j’ai toujours besoin de nettoyer mes lunettes.»

Un double discours de l'UDC

Le Neuchâtelois déplore que le président de l'UDC réplique aux arguments politiques par des attaques personnelles. Des méthodes «virulentes» qu'il estime être monnaie courante au sein du parti. Mais ce qu'il critique avant tout, c'est le double discours de l'UDC. «Le parti utilise des mots très violents quand il parle du traité avec l'UE, estimant que c'est un traité 'colonial' et de 'soumission'. Mais lorsqu’il s'agit de l'accord avec les Etats-Unis, l'UDC trouve cela formidable et s'abstient de critiques. Est-ce que c’est parce que c'est Guy Parmelin qui a passé l'accord? Ou parce qu'ils admirent Donald Trump? Peut-être un peu des deux.»

Si le PLR salue la baisse des droits douaniers à 15%, il estime qu'il existe des conditions «qui interpellent» dans l'accord. Comme la question de l'import du poulet chloré, de l'application des sanctions contre la Chine ou de l'adaptation des normes automobiles.

Le recours aux hallebardes dans la campagne de l'UDC contre l'accord Suisse-UE témoigne d'une forme de violence à tendance «moyenâgeuse». Damien Cottier est partisan du débat démocratique. «La politique ça peut être chaud. Mais il faut éviter que cela ne devienne trop émotionnel, et surtout pas personnel, pour ne pas s'écarter du fond du débat.»