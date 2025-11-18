DE
FR

«Ils veulent masquer l'échec de KKS»
Taclée par le PLR après l'accord avec Trump, l'UDC part au clash

La coprésidente du PLR Susanne Vincenz-Stauffacher a critiqué l'UDC pour sa réaction à l'accord douanier conclu avec Trump. En réponse, le président du parti Marcel Dettling l'accuse de détourner l'attention de l'échec de sa propre conseillère fédérale.
Publié: il y a 21 minutes
Partager
Écouter
1/4
Le président de l'UDC, Marcel Dettling, contre-attaque les critiques de la cheffe du PLR.
Photo: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_586.JPG
Céline Zahno

La coprésidente du PLR Susanne Vincenz-Stauffacher n'y est pas allé de main morte. Le fait que l’UDC célèbre l’accord douanier conclu avec le président américain Donald Trump avec «tous les superlatifs possibles» relève presque de la satire, selon un message publié par le PLR sur X. Car lorsqu’il est question de l’avenir des accords bilatéraux avec l’UE, l’UDC invoque l’indépendance de la Suisse avec des «clowneries de hallebardes».

Le président de l’UDC Marcel Dettling refuse de laisser passer ces critiques. Selon lui, la coprésidente du PLR cherche une double diversion, déclare le Schwytzois à Blick: «D’une part, pour masquer l’échec de sa propre conseillère fédérale. Et d’autre part, pour dissimuler la profonde fracture de son parti sur les traités européens.» En octobre, les délégués du PLR s’étaient prononcés pour le oui après un long processus interne.

«Nettoyer les verres de lunettes»

Comparer l’accord américain aux traités avec l’UE est «absurde», affirme Marcel Dettling. L’Union européenne voudrait imposer ses règles et ses tribunaux à la Suisse, ce que ne ferait pas Washington. «L’accord américain n’est qu’une déclaration d’intention, sans valeur juridique contraignante. Le traité européen, lui, serait un accord colonial et juridiquement contraignant.»

A lire aussi
«Nous n'avons rien acheté», scande Guy Parmelin à propos de l'accord américain
Malgré les milliards investis
«Nous n'avons rien acheté», scande Guy Parmelin à propos de l'accord américain
Les 15 points clés de l'accord à 15% entre la Suisse et Donald Trump
Rolex, armes, viande de bison
Les 15 points clés de l'accord à 15% entre la Suisse et Trump

«Madame Vincenz-Stauffacher devrait nettoyer ses lunettes», poursuit-il. Car il existe une différence entre des entreprises privées qui envisagent d’investir aux Etats-Unis – ce qu’elles font déjà – et la Suisse, Etat souverain, qui signerait un accord impliquant la reprise du «droit européen, de juges étrangers, de milliards de paiements et de sanctions».

Bien que l’UE profite déjà largement de la Suisse, il faudrait encore «verser des pots-de-vin pour commercer et signer un traité de soumission», s’insurge Marcel Dettling. C’est exactement ce que souhaiterait selon lui «le PLR de Susanne Vincenz-Stauffacher».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus