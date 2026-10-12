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Enquête en cours
Swiss Helicopter a effectué des milliers de vols illégaux

Swiss Helicopter a sous-déclaré pendant des années des mouvements à l’héliport de Gsteigwiler dans le canton de Berne. L’OFAC mène une enquête et une procédure pénale administrative vise le directeur de l’aérodrome.
Publié: il y a 14 minutes
Swiss Helicopter a déclaré pendant des années un nombre de mouvements d'hélicoptères inférieur à la réalité dans l'Oberland bernois.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie aérienne Swiss Helicopter a déclaré pendant des années un nombre de mouvements d'hélicoptères inférieur à la réalité à l'héliport de Gsteigwiler, dans l'Oberland bernois. Une procédure pénale administrative est en cours à l'encontre du directeur de l'aérodrome.

L'entreprise Swiss Helicopter a été informée en mars dernier par l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) qu'une enquête visant à établir les faits était en cours, a indiqué lundi cette compagnie à Keystone-ATS, revenant sur des informations publiées par les journaux alémaniques de Tamedia.

Le responsable de l’aérodrome aurait déclaré à l’OFAC des chiffres de mouvements aériens trop bas sur une longue période, selon une enquête interne, a ajouté Swiss Helicopter. Tant la direction que le conseil d’administration de l'entreprise n’auraient pas eu connaissance de ces fausses déclarations.

Des habitants de la région lancent l'alerte

Ce sont des habitants de la région gênés par le bruit qui ont lancé la procédure. En principe, 3000 mouvements aériens par année sont autorisés au départ de Gsteigwiler. Le groupe d'intérêt qui regroupe des riverains a estimé à environ 8000 mouvements, décollage et atterrissage, effectués par Swiss Helicopter l’année dernière.

L'entreprise a reconnu un dépassement de ces mouvements. Dans son communiqué, Swiss Helicopter a présenté ses excuses, mais a aussi réclamé un contingent de vols plus important. L'héliport ne pourrait pas être exploité de manière économiquement viable avec les restrictions actuellement en vigueur.

Gsteigwiler est située près d’Interlaken. Swiss Helicopter au départ de cette localité des vols de transport, de travail, ainsi que des vols touristiques et des vols à des fins de formation.

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