Que sont devenus les avions de Swissair? Certains n’ont jamais quitté le ciel: 13 appareils restent en service, des lignes de Swiss aux colis de FedEx, jusqu’à l’A330 qui emmène aujourd’hui Emmanuel Macron.

Ces avions mythiques de Swissair sont toujours en service

Ces avions mythiques de Swissair sont toujours en service

Nathalie Benn

Vendredi a marqué le 25e anniversaire du grounding de Swissair. Le 2 octobre 2001, les avions de l’ancienne compagnie nationale restaient cloués au sol, faute de liquidités pour assurer les vols.

La chute de la «banque volante», surnom donné à Swissair en raison de sa solidité financière passée, couvait depuis un certain temps. La compagnie s’était lourdement endettée avec une stratégie d’expansion agressive, en investissant des milliards dans des participations au sein de transporteurs en difficulté. Les dettes s’accumulaient, la direction vacillait et le contexte politique devenait de plus en plus compliqué après le rejet de l’accord sur l’EEE. Les attentats du 11 septembre 2001 ont finalement porté le coup de grâce à une compagnie déjà très affaiblie.

Le 2 octobre 2001 est ainsi devenu l’une des dates les plus marquantes de l’histoire économique suisse. Swissair a beau avoir disparu depuis longtemps, certains de ses avions volent encore aujourd’hui. Un quart de siècle après leur immobilisation, ils transportent toujours des passagers et du fret à travers le monde. L’un d’eux a même transporté le président français. Blick vous présente ces 13 appareils.

1 Le palais volant de Macron

L’Airbus A330 immatriculé HB-IQB, baptisé «Glarus», a été exploité par Swissair pendant un peu moins de trois ans. Livré flambant neuf en novembre 1998, il transporte aujourd’hui le président français à travers le monde dans un confort optimal. Emmanuel Macron voyage régulièrement à bord de cet appareil, surnommé «Air Sarko One», lors de ses déplacements officiels.

Mais l’Airbus n’a pas rejoint directement les forces armées françaises. Après le grounding de Swissair, le «Glarus» a d’abord volé pour Swiss, tout juste créée. Fin 2003, il a été transféré à la compagnie française Air Caraïbes, qui l’a exploité sur des lignes vers les Caraïbes. En 2009, l’appareil a été retiré du service commercial, puis entièrement transformé en avion VIP, pour un coût équivalent à 240 millions de francs.

2 Les anciens de Swiss

Actuellement, huit anciens appareils de Swissair volent encore sous les couleurs de Swiss: deux Airbus A321 et six A320. Les deux plus anciens, les A321, avaient été livrés à Swissair en 1995 et baptisés «Kloten» et «Winterthur». Le matin du 25e anniversaire du grounding, l’appareil nommé «Kloten» assurait la liaison entre Zurich et Palerme.

Mais les jours des anciens avions de Swissair sont comptés. Le nombre de vieux A320 et A321 diminue régulièrement dans la flotte de Swiss, qui les remplace par des A320neo et A321neo plus modernes. Selon la compagnie, ces appareils consomment environ 20% de carburant en moins.

3 Corinne, Alexandra et Shanita pilotent des Päkli

Elles s’appellent «Corinne», «Alexandra» et «Shanita» – et leur carrière est loin d’être terminée, même après plus de trente ans. Ces trois anciens McDonnell Douglas MD-11 de Swissair, construits entre 1990 et 1991, font aujourd’hui partie de la flotte du géant américain de la logistique FedEx.

La fin semblait pourtant proche pour ces triréacteurs. FedEx prévoyait de retirer l’ensemble de sa flotte de MD-11 d’ici 2028. Mais en 2025, le groupe a revu ses plans et repoussé leur retrait de quatre ans: ces appareils continueront donc à transporter des colis à travers l’Amérique du Nord jusqu’à fin 2032.

«Corinne» – anciennement HB-IWA «Obwalden» – est le plus emblématique de ces avions. En 1991, l'appareil fut le premier MD-11 à atterrir à Kloten, près de Zurich. Le 1er avril 2002, il a aussi effectué le tout dernier vol régulier de Swissair, entre São Paulo et la Suisse.

4 Le mythique «McPlane» appartient à l'Iran

Il fut l’un des avions les plus reconnaissables du ciel suisse. De 1996 à 2000, un MD-83 aux couleurs de McDonald’s a sillonné l’Europe sous le nom de «McPlane» pour Crossair, l’ancienne compagnie régionale suisse. Sa carrière avait toutefois commencé chez Swissair, qui avait réceptionné l’appareil en 1991 avant son transfert ultérieur dans la flotte de Crossair.

Son surnom de «McPlane» n’était pas usurpé: des Big Macs et des nuggets de poulet étaient servis à bord. Seules les frites manquaient au menu, une friteuse remplie d’huile chaude étant jugée trop dangereuse dans une cuisine d’avion.

Aujourd’hui, l’appareil ne porte plus les couleurs de McDonald’s, mais le logo de la compagnie iranienne Kish Air. Immatriculé EP-LCO, il est toujours en service et a été aperçu récemment à l’approche d’Erevan, en Arménie.