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Incident au-dessus de l'Atlantique
Un avion Swiss en direction de Zurich lance un appel de détresse et fait demi-tour

Ce mardi matin, le vol Swiss LX8 reliant Chicago à Zurich a lancé un appel de détresse au-dessus de l'Atlantique. Dans la foulée, l'appareil a été dérouté pour effectuer un atterrissage d'urgence.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 22 minutes
Mardi matin, le vol Swiss LX8 reliant Chicago à Zurich a lancé un appel de détresse.
Photo: Flightradar
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Sandra Marschner

Un incident s'est produit au-dessus de l'Atlantique ce matin. Le vol Swiss LX8 reliant Chicago à Zurich a lancé un appel d'urgence, indique Flightradar dans une publication sur X.

Le code 7700, qui signale une urgence aérienne générale, aurait été déclenché. L’avion se dirige actuellement vers les Açores, selon le tracker. Dans la foulée, les données de suivi de vol ont montré que l'avion amorçait une descente rapide en direction de l'archipel des Açores.

A ce stade, les causes précises de cet incident ne sont pas encore connues. Contactée par Blick, la compagnie Swiss a confirmé la situation, précisant qu'un atterrissage d'urgence était en cours et que le personnel de cabine restait pleinement mobilisé.

Les relevés de trajectoire ont ensuite confirmé que l'appareil mettait le cap vers Terceira, l'île la plus proche des Açores. L'avion, un Boeing 777-3DE(ER), a finalement pu s'y poser en toute sécurité aux alentours de 8h 30, heure suisse.

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