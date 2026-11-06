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Pour acheter, il faut respecter cette condition insolite
Swatch invente un 27e canton pour sa nouvelle collection de montres helvétiques

Swatch lance une collection de 27 montres inspirées des armoiries cantonales, dont un canton imaginaire. Vendues 100 francs, elles ne sont d’abord disponibles qu’au Drive-Thru de Bienne, sur présentation d’une plaque d'immatriculation du canton convoité.
Publié: il y a 23 minutes
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Swatch lance une nouvelle collection de la série «What if...?».
Photo: Swatch

En bref

  • Swatch lance 27 nouvelles montres cantonales avec des interprétations originales des armoiries suisses
  • Le 27e modèle représente un canton imaginaire inventé par Swatch
  • Les montres coûtent 100 francs et sont pour l'instant disponibles uniquement au Swatch Drive-Thru de Bienne (BE)
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Nathalie Benn

L'horloger biennois Swatch, dirigé par Nick Hayek, n'en est pas à son premier coup d'éclat. Le groupe fait régulièrement sensation avec des modèles originaux. Par exemple, difficile d'oublier l'engouement suscité au printemps 2026 par les montres issues de sa collaboration avec Audemars Piguet.

Le groupe réussira-t-il à réitérer l'exploit? Swatch lance ce jeudi sa propre collection de montres cantonales. Pour ce nouveau coup marketing, l'horloger s'attaque aux 26 armoiries suisses. «Inspirée des armoiries, cette nouvelle collection réinterprète les symboles de la Suisse [...] façon Swatch», annonce-t-il. Les emblèmes cantonaux ont été «redessinés de manière ludique dans le style typique de Swatch».

Swatch invente un 27e canton

Sous le regard de l'horloger biennois, le bâton noir de Bâle se transforme en point d'interrogation, et l'ours d'Appenzell Rhodes-Extérieures danse affublé d'un tutu rose.

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Canton de Zurich
Photo: PD

Au total, Swatch commercialise 27 modèles, soit un par canton suisse. Un instant… 27 cantons? L'horloger aurait-il commis un impair embarrassant avec cette annonce? «Le 27e design représente le 27e canton», écrit fièrement le groupe.

Un canton imaginaire

Un oiseau rouge à l'allure de pirate trône au centre du 27e cadran. Dans l'esprit de cette nouvelle collection «What if...?», Swatch a tout simplement imaginé un canton supplémentaire. Cette armoirie imaginaire représente «la créativité, la liberté et les idées non conventionnelles», selon le groupe.

Disponibles depuis le 5 novembre, ces montres cantonales sont vendues au prix de 100 francs. Mais pour s'en offrir une, il faudra parfois parcourir quelques kilomètres. Dans un premier temps, les modèles seront exclusivement proposés au Swatch Drive-Thru – siège du groupe à Bienne (BE). Une condition s'impose toutefois aux amateurs: présenter une plaque d'immatriculation correspondant au canton de la montre convoitée.

La collection est disponible exclusivement en Suisse. Swatch ne se positionne pas encore sur une potentielle proposition de la collection dans d'autres filiales.

Trump en toile de fond

Les montres cantonales constituent la troisième grande collection de la série «What if...?». Swatch a également lancé plusieurs modèles individuels sous ce nom, dont la montre Zoll, avec laquelle Nick Hayek ne s'est pas gêné de se moquer de Donald Trump.

Le 10 septembre 2025, Swatch a également lancé l'édition spéciale «What if...Tariffs?», une pique contre le coup de massue douanier du président américain. Pour rappel, celui-ci imposait 39% sur les marchandises suisses.

Vendue 139 francs, la montre présentait une particularité comique: les chiffres 3 et 9 étaient inversés sur le cadran. Résultat, le stock s'est écoulé en moins de 48 heures. Reste à savoir si les montres cantonales susciteront un engouement comparable.

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